Il petrolio a 100 dollari e lo Stretto che non dorme / ANALISI

Il rapporto di novembre dell’Energy Information Administration conferma che la crisi delle forniture continua a pesare sul mercato petrolifero. Il Brent ha chiuso ottobre con una media di 124 dollari al barile, il livello più alto dal 2022. Secondo l’agenzia americana, le quotazioni resteranno intorno ai 100 dollari fino alla fine dell’anno. Solo nel 2027, con il progressivo ripristino della produzione in Medio Oriente, Iran escluso, il prezzo dovrebbe scendere gradualmente, fino a raggiungere i 77 dollari nell’ultimo trimestre.

A pesare sono soprattutto gli attacchi alle petroliere nel Golfo e, nelle ultime settimane, anche nel Mar Nero. Le interruzioni dei traffici riducono la disponibilità di navi, fanno aumentare i noli e contribuiscono alla diminuzione delle scorte globali, calate di 1,2 milioni di barili al giorno nel terzo trimestre. Negli Stati Uniti le riserve commerciali sono scese a 410 milioni di barili alla fine di ottobre, il livello più basso per questo mese dal 2014. Lo spread tra Brent e WTI rimane ampio, mentre le esportazioni americane aumentano e le raffinerie lavorano a pieno regime.

Le interruzioni della produzione in Medio Oriente, secondo l’Eia, sono scese a 2,5 milioni di barili al giorno in ottobre, rispetto al picco di quasi 11 milioni raggiunto a maggio. La situazione, però, resterà critica ancora a lungo: l’agenzia prevede che le perdite di produzione si mantengano sostanzialmente su questi livelli fino alla fine del 2026. Solo a metà del prossimo anno la maggior parte degli impianti della regione, con l’eccezione dell’Iran, dovrebbe essere tornata a pieno regime. Fino ad allora i flussi continueranno a essere esposti a interruzioni. Le pipeline alternative, i trasferimenti di greggio da nave a nave e i nuovi collegamenti degli Emirati possono ridurre la vulnerabilità delle forniture, ma non eliminare i rischi.

La contrazione dell’offerta si riflette anche sulla domanda mondiale. L’Eia stima che i consumi globali diminuiranno di 2 milioni di barili al giorno nel 2026, con un calo particolarmente significativo in Cina e Medio Oriente. Nel 2027 è attesa una ripresa di pari entità, sostenuta dalla riduzione dei prezzi e dal recupero della produzione.

Negli Stati Uniti gli effetti si avvertono soprattutto alla pompa. Il prezzo medio della benzina è previsto a 3,89 dollari al gallone nel 2026 e a 3,73 nel 2027; per il diesel le stime sono rispettivamente di 5,25 e 5,03 dollari. Entrambe le previsioni sono state riviste al rialzo rispetto al rapporto di ottobre. Nel frattempo continua a crescere la produzione americana di greggio, attesa a 13,9 milioni di barili al giorno nel 2026 e a 14,3 milioni l’anno successivo. Gli Stati Uniti beneficiano così della propria capacità produttiva ed esportatrice, mentre Europa e Asia risentono maggiormente delle difficoltà di approvvigionamento e dei rincari.

Sul fronte del gas, le previsioni sono meno tese. L’inizio di novembre, caratterizzato da temperature miti, ha favorito l’accumulo di scorte. L’Eia prevede che il prezzo dell’Henry Hub si attesti in media a 2,87 dollari per milione di Btu fino a marzo, il 16% in meno rispetto alle stime di ottobre. I prezzi internazionali restano invece elevati e le esportazioni statunitensi di Gnl sono destinate a crescere, fino a una media prevista di 19 miliardi di piedi cubi al giorno nel 2027.

Il rapporto dell’Eia restituisce quindi un mercato ancora condizionato dall’incertezza geopolitica. Finché le petroliere resteranno esposte agli attacchi e lo Stretto di Hormuz continuerà a rappresentare un punto critico per i traffici energetici, le quotazioni del greggio incorporeranno un premio legato al rischio. Le stime dell’agenzia sono basate sui dati disponibili fino al 5 novembre. Da allora, e soprattutto nelle prossime settimane, saranno gli sviluppi sul terreno e la sicurezza delle rotte marittime a determinare l’evoluzione dei prezzi.