L’IA viaggia sui camion: i furti di server e chip superano i 150 milioni di dollari

La corsa all’intelligenza artificiale sta aprendo un nuovo filone di attività per le organizzazioni criminali. Nel mirino non ci sono soltanto i sistemi informatici e i data center, ma anche i camion che trasportano server, processori Nvidia e componenti destinati alle infrastrutture per l’AI. Secondo il rapporto AI Infrastructure Intel di Overhaul, tra giugno 2025 e giugno 2026 sono state rubate apparecchiature per oltre 150 milioni di dollari. Il numero degli episodi è aumentato del 34% rispetto al 2024 e nel 92% dei casi i furti sono stati realizzati attraverso frodi, anziché con l’uso della violenza.

Il valore dei carichi spiega l’interesse delle organizzazioni criminali. Un singolo rack di server di fascia alta può costare circa 3 milioni di dollari, mentre un camion completo può trasportare apparecchiature per decine di milioni. Spesso i componenti viaggiano come normali merci, senza particolari misure di protezione, diventando così bersagli particolarmente esposti. Overhaul ha censito 111 furti di questo genere negli Stati Uniti dal 2023. Alcuni colpi hanno superato i 30 milioni di dollari, mentre il più ingente ha oltrepassato quota 100 milioni. Tra gli episodi più recenti figura la scomparsa di hardware Nvidia per 11,4 milioni di dollari durante il trasporto da Oakland a Fort Worth.

Le tecniche utilizzate sono sempre più sofisticate: identità di vettori inesistenti o contraffatte, documenti di trasporto falsificati, doppia intermediazione fraudolenta (double brokering), comunicazioni contraffatte e, in alcuni casi, manipolazione dei sistemi GPS. In due episodi avvenuti a giugno, i responsabili hanno persino tamponato le auto di scorta della polizia per isolare il convoglio e sottrarre il carico.

Secondo il rapporto, tra il 60 e il 70% delle apparecchiature rubate lascia gli Stati Uniti per raggiungere mercati illegali in Cina, Russia e Iran. I componenti sottoposti a restrizioni sulle esportazioni possono raggiungere su questi circuiti prezzi doppi rispetto a quelli ordinari.

Le conseguenze economiche vanno ben oltre il valore della merce rubata. Per ogni dollaro di hardware sottratto e oggetto di richiesta di risarcimento assicurativo, si aggiungono circa tre dollari di perdite indirette, legate ai ritardi nelle consegne, alle penali contrattuali e ai problemi di conformità normativa. Compagnie assicurative e grandi operatori logistici stanno cercando nuove contromisure. Overhaul ha promosso Helix, un consorzio assicurativo realizzato con Navium e sottoscrittori dei Lloyd’s, con coperture fino a 75 milioni di dollari e sistemi di tracciamento dei singoli pallet.

La crescente domanda di server e semiconduttori per l’intelligenza artificiale sta trasformando questi prodotti in merci ad altissimo valore strategico. Una filiera sempre più importante per l’economia digitale si trova così esposta a rischi che riguardano non soltanto la sicurezza informatica, ma anche il trasporto fisico delle apparecchiature. La protezione dei carichi tecnologici è diventata una nuova priorità per gli operatori della logistica e per le compagnie assicurative.