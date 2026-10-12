Intervista a Eunjung Lim: “La Corea del Sud punta all’Artico per la sicurezza energetica”

Poche volte il viaggio di una nave commerciale ha attirato l’attenzione degli osservatori e degli addetti ai lavori, se non si tratta di un viaggio inaugurale. La cosa si spiega meglio se si tratta invece di una rotta inaugurale: la nave è la PanStar Acro del gruppo sudcoreano PanStar e a fine agosto è partita dal porto di Busan per arrivare a Rotterdam, nei Paesi Bassi, il 13 settembre.

C’è molto di più oltre all’impresa di un cargo che il presidente Lee Jae Myung ha definito «storica»: è un importante passo nel compimento della strategia artica varata dall’attuale capo dello Stato il 16 settembre 2025 insieme al ministero della Pesca e degli Oceani. Il dicastero in questione è stato spostato dalla capitale Seul a Busan, sede del porto più importante del Paese, per creare un hub politico e industriale per lanciarsi alla conquista del Polo Nord.

A differenza della Cina, che si è definita “paese semi-artico” nel libro bianco pubblicato nel 2018, la Corea non cerca appigli di tipo storico o culturale, ma la sua ambizione è di tipo strategico e geopolitico.

Del resto, il settore della cantieristica è uno dei più avanzati a livello mondiale per quanto riguarda la realizzazione delle navi rompighiaccio: gruppi come Hanwha Ocean, Hd Hyundai e Samsung Heavy Industries hanno la leadership sia nel design che nella costruzione di navi polari, come dimostra la costruzione tra il 2016 e il 2019 di 15 navi gasiere rompighiaccio per far partire l’estrazione di metano dal giacimento russo della penisola di Yamal, in Siberia.

Anche se questo collaborazione è ridotta al minimo, Seul continua a importare ogni anno circa un milione e mezzo di tonnellate di gas da Mosca e questo è la spia di un rapporto diplomatico rischioso.

Stringere una collaborazione con Mosca in un momento in cui sono dei paria internazionali a causa della continuazione del conflitto con l’Ucraina rischia di mettere in crisi lo stesso rapporto con l’Unione Europea (che ha comunque esentato Seul dalle sanzioni destinati ai compratori di gas russo) e con gli Stati Uniti. E sfruttare la rotta commerciale artica vuole anche dire mettersi in mezzo a una disputa tra la Russia e gli Stati Uniti sulla natura giuridica di questa tratta aperta dal cambiamento climatico.

Per Mosca, la percorrenza del passaggio di Nord-Est è una questione di acque territoriali e per attraversarle occorre il permesso di Rosatom, l’agenzia nucleare russa, oltreché il pagamento di una tassa. Per Washington invece si tratta di una rotta internazionale e Putin non può negare a nessuno il passaggio. Tacitamente, nei fatti, Seul sembra aver scelto la versione russa.

C’è altro? Blueconomy l’ha chiesto alla professoressa Eunjung Lim, docente di relazioni internazionali alla Kongju National University di Gongju e grande esperta di geopolitica soprattutto in relazione al Polo Nord.

Quali sono i principali obiettivi strategici che oggi guidano la politica artica di Seul?

“L’impegno della Corea del Sud nell’Artico combina la diversificazione delle rotte marittime con la cooperazione scientifica e ambientale. Le rotte artiche offrono un collegamento marittimo con l’Eurasia, preziose per un Paese il cui accesso ai corridoi terrestri continentali è limitato dalla divisione della penisola coreana. Il loro valore strategico risiede quindi nell’aggiungere nuove opzioni senza sostituire le attuali vie commerciali del Paese.”

Quanto è importante l’Artico per la sicurezza energetica e gli interessi economici di lungo periodo della Corea del Sud?

“L’Artico potrebbe contribuire alla sicurezza di lungo termine della Corea del Sud diversificando sia i fornitori energetici che le rotte marittime. Anche i minerali critici rappresentano un’opportunità potenziale, sebbene ancora incerta. Il progetto Yamal dimostra l’utilità dello shipping legato alle risorse energetiche, che sono è cosa diversa dai normali servizi cargo tra Asia ed Europa. Il valore di queste opportunità dipende da una serie di fattori che includono sanzioni e condizioni ambientali, non semplicemente dalla presenza di giacimenti.”

Come valutano i politici e il mondo coreano dello shipping le prospettive rappresentate dalla Rotta Artica?

“I decisori la considerano un’opzione strategica degna di essere provata, come dimostra il test della PanStar Acro ad agosto, sostenuto anche da fondi governativi. Per le compagnie di navigazione, tuttavia, le minori distanze tra l’Asia nordorientale e il Nord Europa devono essere bilanciate con fattori quali il ghiaccio stagionale, l’affidabilità delle tabelle di marcia, i costi assicurativi e la limitata infrastruttura di supporto. Un viaggio pilota può dimostrare la navigabilità della rotta, ma non basta di per sé a confermarne la sostenibilità commerciale di un servizio regolare”.

In che modo le tensioni geopolitiche, in particolare quelle legate alla Russia, hanno influenzato le ambizioni e le aspettative artiche della Corea del Sud?

La guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni hanno interrotto le collaborazioni nei settori energetico e della cantieristica navale che sostenevano il coinvolgimento sudcoreano nell’Artico. La cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord aggiunge inoltre una preoccupazione per la sicurezza di Seul, che va oltre l’economia. Una fine del conflitto potrebbe aprire la strada a una ripresa della cooperazione, ma la normalizzazione dipenderebbe anche dal contesto politico globale.

Come può Seul bilanciare i propri interessi tra Washington, Pechino e Mosca?

L’alleanza con gli Stati Uniti resta il pilastro della politica di sicurezza sudcoreana, mentre la cooperazione scientifica e la sicurezza marittima offrono canali per un più ampio coinvolgimento nell’Artico senza implicare un allineamento strategico equivalente con le tre grandi potenze. Un tema particolarmente rilevante è il passaggio attraverso lo Stretto di Bering, porta d’accesso alle rotte artiche. L’evoluzione delle relazioni tra quei tre paesi potrebbe influenzare l’affidabilità di tale accesso, indipendentemente dalla redditività dei singoli progetti energetici.”

L’Artico potrebbe diventare un importante banco di prova per la prossima generazione di navi?

Sì, e i cantieri navali sudcoreani vantano già una notevole esperienza in questo campo. Con l’intensificarsi della concorrenza cinese, i progetti avanzati offrono potenziali opportunità per diversificare il comparto cantieristico ad alto valore aggiunto della Corea del Sud. L’Artico rappresenta un ambiente impegnativo per testare queste tecnologie, ma il successo richiederà anche una riduzione delle emissioni lungo l’intero ciclo di vita delle navi e la tutela di un ecosistema estremamente fragile.