Pessina: “La crisi in Medio Oriente fissa la rotta dal Sudafrica”

Un decreto per riformare la legge sulla professione di raccomandatario marittimo. Un’attenzione particolare allo scenario geopolitico, in una fase in cui gli agenti membri della Federazione rappresentano più del 70% degli «armatori stranieri le cui navi scalano nei porti in Italia». E poi la riforma portuale, per la quale «è necessaria una regia nazionale, ma senza sottrarre alle Autorità portuali la gestione degli investimenti sul territorio». Più che un manifesto programmatico, una dichiarazione d’intenti. Paolo Pessina, appena rieletto presidente di Federagenti, traccia la rotta per il prossimo futuro, con lo sguardo rivolto soprattutto al disegno di legge sui porti, ancora alle prese con la giungla degli emendamenti.

Qual è il suo punto fermo sulla riforma?

«Una regia nazionale. Come associazione, non abbiamo voluto promuovere modifiche ma proporre idee. L’Italia ha molti più scali dei Paesi del Nord Europa: è una ricchezza, ma anche una caratteristica che rende difficile concentrare le risorse. Dopo il Pnrr non possiamo più permetterci investimenti a pioggia, perciò serve una strategia che trasformi le opere realizzate in benefici per la logistica nazionale».

Quanto incidono le crisi di Hormuz e Bab el-Mandeb sulla portualità italiana?

«In realtà, le linee si sono riposizionate rapidamente e circa il 30% dei servizi ha già ripreso a transitare dal Mar Rosso. D’altro canto, la crisi ha portato a un cambiamento che può diventare strutturale».

Quale?

«Alcuni grandi operatori valutano di stabilizzare la rotta attorno al Sudafrica. Dalle difficoltà è nata un’opportunità».

Che ruolo hanno gli hub di transhipment in uno scenario così instabile?

«Sono un anello fondamentale. Nei momenti di tensione hanno permesso di continuare a servire i porti italiani, limitando i disagi anche attraverso servizi indiretti».

Qualche esempio?

«Cito Tangeri, che ha registrato una crescita esponenziale».

Capitolo dragaggi. Perché l’Italia fatica a tenere il passo di altri Paesi?

«Non siamo riusciti a introdurre la flessibilità necessaria. Restano vincoli che rallentano le operazioni, soprattutto sul fronte ambientale. In altri Stati europei il problema è stato affrontato in maniera più pragmatica e oggi, grazie agli scavi, si sostiene la produttività. C’è poi il tema dei marina: per attrarre superyacht in inverno, servono fondali e banchine adeguati. Gli investimenti infrastrutturali, da soli, non bastano se poi i dragaggi diventano impossibili».

Un altro ostacolo alla competitività è l’Ets. Quali correttivi servirebbero?

«Come minimo, serve maggiore flessibilità per Sicilia e Sardegna. Ma il problema non riguarda soltanto i porti: i costi aggiuntivi incidono anche sulla capacità di competere dell’industria e sull’intera filiera produttiva nazionale».

Veniamo a Genova. A che punto è il nuovo piano regolatore portuale?

«La bozza dovrebbe essere presentata a fine ottobre. La diga e i riempimenti permetteranno di riorganizzare gli spazi e favorire l’accesso delle grandi navi anche nell’area del porto vecchio. Restano, tuttavia, alcuni nodi da risolvere, a cominciare da quello dei depositi chimici. Trovare soluzioni condivise è complesso, ma il piano è valido».

Il tunnel subportuale cambierà il rapporto tra Genova e il porto?

«Una cosa è certa: decongestionerà il traffico cittadino, mentre la sopraelevata portuale ha già contribuito a ridurre le code dei camion. Per lo scalo, tuttavia, la priorità adesso è un’altra».

Prego.

«La ferrovia. Genova non può fermarsi a una quota merci su ferro del 15%, deve almeno raddoppiarla. Nodo ferroviario e Terzo valico dovranno contribuire ad aumentarla. Solo così la città potrà consolidare i volumi per attrarre nuovi traffici e ridurre il divario con il Nord Europa».

Container, crociere, traghetti: a Genova non manca nulla?

«No, riunisce molte tipologie di traffico. Ma può ancora crescere. Per farlo, serve collaborazione tra associazioni, istituzioni e operatori: la competizione è legittima, ma il sistema deve trovare il modo di lavorare insieme».

Quale sarà il ruolo degli agenti marittimi in questa evoluzione?

«Continueremo a essere il collegamento tra armatori e clienti. La nostra sfida è l’innovazione, soprattutto per le agenzie più piccole. Come Federagenti, stiamo lavorando allo sviluppo di software, basati anche sull’intelligenza artificiale, per rendere gli associati sempre più efficienti e competitivi. Insomma, le competenze ci sono: non resta che accompagnarle con gli strumenti giusti».