Israele, il generale Eisenkot prova a formare il governo

Per la prima volta dopo anni, Benjamin Netanyahu rischia concretamente di perdere il potere. E a tentare di chiudere la sua lunga stagione politica sarà un uomo che conosce molto bene il funzionamento dello Stato israeliano, avendone guidato per anni l’apparato militare: il generale Gadi Eisenkot. Il presidente Isaac Herzog ha deciso di affidare a lui il mandato per formare il nuovo governo, dopo le elezioni del 27 ottobre che hanno lasciato il Paese senza una maggioranza parlamentare.

La decisione, annunciata sabato 7 novembre e formalizzata con la cerimonia prevista domenica a Gerusalemme, rappresenta una battuta d’arresto per Netanyahu. Il suo Likud è ancora il primo partito con 27 seggi, ma la coalizione nazionalista e religiosa che lo sostiene si è fermata a 53 deputati, otto in meno dei 61 necessari per controllare la Knesset, che conta 120 membri. Yashar, il partito guidato da Eisenkot, ha conquistato 21 seggi. Il blocco che lo sostiene, composto da quattro forze politiche, ne dispone complessivamente di 48.

La differenza, almeno sulla carta, la fanno i partiti che rappresentano la minoranza araba israeliana. Le due formazioni hanno ottenuto insieme 19 seggi, un risultato senza precedenti, e durante le consultazioni con Herzog hanno indicato Eisenkot come candidato alla guida del governo. In totale, 67 parlamentari hanno raccomandato il suo nome, contro i 46 che hanno sostenuto Netanyahu. Un segnale politico pesante, anche se non equivale ancora a una maggioranza pronta a governare.

Il mandato che riceverà domenica gli concederà 28 giorni per trovare un’intesa, con la possibilità di ottenere una proroga di altre due settimane. La strada è però stretta. Eisenkot ha finora escluso una vera alleanza di governo con le formazioni arabe, nonostante il loro sostegno sia indispensabile per raggiungere la maggioranza. Potrebbe cercare un accordo esterno, costruire un governo di minoranza oppure tentare di coinvolgere partiti ultraortodossi, tradizionalmente vicini a Netanyahu. Resta anche l’ipotesi di un governo di unità nazionale, che però comporterebbe una convivenza politicamente difficile proprio con l’uomo che Eisenkot vuole sostituire.

La partita si gioca dunque su una contraddizione che accompagna tutta la sua candidatura: per mandare a casa Netanyahu potrebbe aver bisogno dei voti dei partiti arabi, ma una parte significativa del suo elettorato e delle forze che lo sostengono considera impraticabile un governo fondato su quell’alleanza. Il leader di Yashar dovrà dimostrare di saper trasformare un fronte elettorale anti-Netanyahu in una coalizione capace di governare.

Il generale che vuole cambiare pagina senza rinnegare la linea militare israeliana. Nato nel 1960 a Tiberiade da una famiglia di immigrati marocchini, secondo di nove fratelli, Eisenkot è una figura particolare nel panorama politico israeliano. La sua storia personale rappresenta anche un elemento di discontinuità rispetto alle élite tradizionali. Se diventasse primo ministro sarebbe il primo esponente della comunità mizrahi, gli ebrei israeliani originari del Medio Oriente e del Nord Africa, a ricoprire l’incarico.

Ha trascorso 41 anni nelle forze armate. Arruolato nel 1978 nella brigata Golani, ha percorso tutti i gradi della carriera militare fino a diventare capo di stato maggiore, incarico ricoperto dal 2015 al 2019. Non è un politico di professione e il suo ingresso nella vita pubblica risale soltanto al 2022, quando si è unito alla formazione di Benny Gantz.

La sua biografia è segnata anche da una tragedia familiare. Nel dicembre 2023 il figlio Gal, 25 anni, è stato ucciso durante i combattimenti nella Striscia di Gaza. Nella stessa guerra sono morti anche due suoi nipoti. Eisenkot aveva partecipato al gabinetto di guerra di Netanyahu dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, ma nel giugno 2024 aveva lasciato l’esecutivo insieme a Gantz, accusando il premier di non avere una strategia per il dopoguerra. Da allora è diventato uno dei suoi oppositori più determinati.

La sua proposta politica si fonda su sicurezza, ricostruzione della fiducia nelle istituzioni e servizio militare obbligatorio per tutti, compresi gli ultraortodossi, che oggi godono di ampie esenzioni. Chiede inoltre una commissione d’inchiesta statale sulle responsabilità politiche e militari che hanno preceduto il 7 ottobre. Un tema esplosivo per Netanyahu, che ha sempre resistito alle pressioni per un’indagine indipendente sulla più grave falla nella sicurezza israeliana degli ultimi decenni.

Ma Eisenkot non è un pacifista né un esponente della sinistra israeliana. La sua impostazione sulla sicurezza rimane fortemente nazionalista. Si oppone alla nascita di uno Stato palestinese e sostiene che il governo debba porre fine al controllo di Hamas su Gaza, distruggendone la capacità militare. Durante la sua carriera ha elaborato la cosiddetta dottrina Dahiya, dal nome di un quartiere di Beirut devastato durante la guerra del 2006 contro Hezbollah: una strategia basata sull’impiego di una forza militare schiacciante contro le infrastrutture nelle aree utilizzate dalle organizzazioni armate. Una posizione che continua a suscitare forti critiche sul piano del diritto internazionale e della tutela dei civili.

La sua distanza da Netanyahu riguarda invece soprattutto la gestione del potere, il rapporto con le istituzioni e gli alleati dell’estrema destra. Eisenkot ha criticato le violenze dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania, definendole terrorismo ebraico, e si è detto contrario alla presenza nel governo di figure come Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich.

Durante la campagna elettorale ha dovuto affrontare anche attacchi personali legati alle sue origini marocchine. Una polemica che ha riportato al centro le divisioni mai del tutto superate tra gli ebrei di origine europea e quelli provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente. La sua candidatura ha intercettato anche una domanda di rappresentanza e di cambiamento sociale, oltre alla richiesta di voltare pagina dopo anni di governo Netanyahu.

Il risultato delle urne ha consegnato a Eisenkot un’occasione che fino a pochi mesi fa sembrava difficile da immaginare. Ma la sua eventuale vittoria non coinciderebbe automaticamente con un cambiamento radicale della politica israeliana nei confronti dei palestinesi. Il generale promette un governo più responsabile, una diversa gestione della sicurezza e un argine alle componenti più estremiste della destra. Sulla questione palestinese, però, resta su posizioni lontane dalla soluzione dei due Stati. Adesso dovrà affrontare la prova più difficile della sua carriera: trasformare il consenso raccolto contro Netanyahu in una maggioranza parlamentare. Se fallirà, il mandato potrebbe passare allo stesso premier uscente o aprire la strada a nuove elezioni. Per Netanyahu sarebbe un’altra possibilità di restare in sella. Per Israele, l’ennesima prova di un sistema politico incapace di trovare una maggioranza stabile.