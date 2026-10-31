La Brexit perde consensi: il 56% dei britannici vuole rientrare nell’Ue

A dieci anni dal referendum che sancì l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, cresce il numero dei britannici favorevoli a tornare nell’Ue. Secondo un nuovo sondaggio Ipsos, condotto tra il 15 e il 22 ottobre su un campione rappresentativo di 1.109 adulti, il 56% voterebbe oggi a favore del reingresso, contro il 30% che sceglierebbe di restare fuori. Tra quanti dichiarano che parteciperebbero a un eventuale nuovo referendum, il divario aumenta: 63% a favore del ritorno e 34% contrari.

Il consenso è in crescita anche rispetto alla rilevazione di maggio: i favorevoli sono aumentati di quattro punti, mentre i contrari sono diminuiti di tre. Tra gli under 35 il sostegno al reingresso raggiunge il 73% e sale al 77% tra chi ha votato Labour alle elezioni del 2024. Anche tra gli elettori conservatori si registra una quota significativa di favorevoli (31%), mentre tra quelli di Reform UK la percentuale è del 16%.

Il ritorno nell’Unione è considerato positivo anche per l’economia e la sicurezza. Il 54% degli intervistati ritiene che migliorerebbe le prospettive economiche del paese nel lungo periodo e il 53% che rafforzerebbe la sicurezza nazionale. Restano, però, perplessità su alcuni aspetti: il 39% teme che una nuova adesione limiterebbe la capacità del Regno Unito di tutelare i propri interessi, mentre il consenso è più contenuto quando si parla dei possibili effetti sul controllo dell’immigrazione.

I risultati arrivano in una fase di riposizionamento del dibattito politico britannico sui rapporti con Bruxelles. La questione europea è tornata al centro delle discussioni nel Labour, con Andy Burnham tra le figure che chiedono un approccio più ambizioso. Il tema del possibile rientro nell’Ue resta però controverso e il governo continua a escludere iniziative immediate in questa direzione. La conferenza laburista ha riaperto il confronto sulle prospettive di lungo periodo, compresa l’eventualità che il prossimo programma elettorale contenga un impegno più esplicito sui rapporti con l’Unione. Il summit tra Regno Unito e Ue del 20 novembre potrebbe offrire indicazioni sulla direzione dei futuri negoziati.

Anche esponenti politici di diverso orientamento hanno commentato il cambiamento dell’opinione pubblica. L’ex ministro conservatore Nick Boles ha sostenuto che Burnham «parla per la maggioranza quando dice che la Brexit è stato negativo per la Gran Bretagna». L’ex leader laburista Neil Kinnock ha richiamato il fattore generazionale, sottolineando come il sostegno al ritorno sia particolarmente elevato tra i più giovani. Le organizzazioni European Movement UK e Best for Britain leggono i risultati come un segnale di maggiore disponibilità dell’opinione pubblica verso un riavvicinamento all’Europa.

La prospettiva resta comunque divisiva. Nel Labour e nel governo non mancano le posizioni caute, legate al timore di riaprire una frattura politica ancora sensibile. Reform UK e l’ala più euroscettica dei conservatori considerano qualsiasi apertura a Bruxelles un tradimento del risultato del referendum del 2016. Inoltre, il sostegno al reingresso non coincide automaticamente con quello a una decisione presa senza un nuovo referendum: soltanto il 39% sarebbe favorevole a un ritorno nell’Ue senza un ulteriore voto popolare, anche nel caso di una vittoria elettorale del Labour accompagnata da un impegno esplicito in tal senso.

Il sondaggio Ipsos fotografa quindi un cambiamento significativo nell’orientamento degli elettori britannici, ma non anticipa necessariamente le scelte dei partiti né i tempi di un eventuale ritorno nell’Unione. A dieci anni dal referendum, il consenso sul Brexit si è sensibilmente ridotto. Resta da capire se questa evoluzione dell’opinione pubblica troverà spazio nelle strategie politiche dei prossimi anni.