La Cina cresce solo grazie all’export. Per l’economista Sheana Yue è un “cambio strutturale”

I dati dell’economia cinese nel trimestre compreso tra luglio e settembre registrano, ancora una volta, il segno più. Un +4,5% rispetto allo stesso periodo nel 2025 che però nasconde al suo interno delle caratteristiche di debolezza. Leggermente superiore a quanto registrato nei tre mesi precedenti: quel 4,3 in più compreso tra aprile e giugno era il valore più basso da tre anni a questa parte. Ma anche in questo il numero registrato non riporta che a spingere la crescita è stato il dato sulle esportazioni, cresciuto del 18,4% su base annua.

Due esempi tra tanti sono i pannelli fotovoltaici e le auto elettriche: da quando nel 2013 è diventato presidente Xi Jinping, la Cina ha costruito una massiccia base industriale per rendersi autonoma dagli apporti occidentali e dall’incertezza derivante dagli scoppi periodici di contese commerciali soprattutto con gli Stati Uniti. Il problema è che la capacità produttiva ha raggiunto livelli molto alti proprio nel momento in cui la domanda interna è bassa. E quindi ci si affida ai mercati esterni vendendo la merce a prezzo competitivo.

Questo però espone il Paese a restrizioni commerciali da parte dei partner: nel mese di settembre Bruxelles e Pechino hanno raggiunto un accordo di massima per ridurre l’importazione di auto ibride nei prossimi anni.

Quindi, che fare? Il comunicato dell’Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino relativo al trimestre appena trascorso si conclude con l’intenzione di risolvere il problema della bassa domanda interna attraverso l’applicazione del «Pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per la Nuova Era» che dovrebbe «ambire al progresso mettendo in sicurezza la stabilità». Non esattamente un programma dettagliato.

Per meglio capire lo stato in cui versa l’economia di Pechino e il ruolo di questo boom dell’export, Blueconomy ha raggiunto Sheana Yue, economista di Singapore esperta di Cina e mercati asiatici, in forza alla società di consulenza britannica Oxford Economics, per chiederle come sta davvero il «paziente cinese».

Dottoressa Yue, l’export della Cina è rimasto sorprendentemente forte nonostante la debolezza della domanda interna e il rallentamento del settore immobiliare.Come mai?

“La Cina sta diventando sempre più dipendente dalle esportazioni per sostenere la crescita mentre i consumi interni sono bassi. La prolungata crisi del mattone continua a pesare sulla ricchezza delle famiglie, sui consumi e sugli investimenti, mentre il passaggio verso un manifatturiero sempre più avanzato sta generando output più rapidamente di quanto non crei occupazione e reddito per le famiglie. Le esportazioni sono quindi diventate uno sbocco fondamentale per la crescente capacità industriale della Cina. Ciò rende anche l’economia più esposta alla domanda estera e alle restrizioni commerciali”.

Quindi l’attuale peso delle esportazioni cinesi rappresenta una risposta temporanea alla fragilità dell’economia nazionale oppure riflette un cambiamento strutturale verso un modello di crescita diverso?

“Propendo per la seconda ipotesi: la Cina si sta orientando verso la manifattura avanzata e settori strategici come l’intelligenza artificiale, la robotica e i farmaci innovativi,costruendo su una base industriale solida nei veicoli elettrici, nelle batterie e nel solare. Questi comparti sono destinati a sostenere la competitività delle esportazioni. Tuttavia, la transizione è ancora incompleta: gli aumenti di produttività non si stanno traducendo in occupazione, salari e consumi. Di conseguenza, le esportazioni non possono sostituire una ripresa più solida e duratura della domanda interna”.

Molti governi occidentali sostengono che la sovracapacità industriale stia alimentando l’impennata delle esportazioni cinesi. Condivide questa valutazione?

“Questo spiega solo una parte del fenomeno. La competitività del manifatturiero cinese è migliorata, soprattutto nei prodotti ad alta tecnologia, e il ciclo globale di investimenti nell’intelligenza artificiale rappresenta un’importante fonte di domanda. Come dicevo poco fa, la debolezza della domanda interna fa sì che la produzione industriale non possa essere assorbita dal mercato domestico. La persistenza della sovracapacità e della competizione sui prezzi spinge quindi le aziende a cercare sbocchi sui mercati esteri. La distinzione importante è che la forza delle esportazioni cinesi riflette un aspetto duale dell’economia:da un lato un reale avanzamento industriale, dall’altro un modello di crescita che fatica ancora a trasformare l’aumento della produzione in una maggiore domanda delle famiglie”.

Alla luce di questo modello, le tensioni commerciali tra Cina, Stati Uniti e Unione Europea rimangono una costante. Quanto è vulnerabile la strategia cinese basata sulle esportazioni a provvedimenti come dazi, misure antidumping e altre restrizioni commerciali?

“L’impatto delle restrizioni commerciali varia a seconda dei settori e dei mercati. La tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina ha ridotto nel breve termine il rischio di un nuovo shock generalizzato, mentre le imprese cinesi hanno già diversificato la loro presenza verso l’Europa e altri mercati asiatici. Ci aspettiamo però che le barriere commerciali si estendano sempre più oltre i dazi, includendo controlli sulle tecnologie, screening degli investimenti, sistemi di licenza e restrizioni sugli input critici. Queste misure potrebbero essere particolarmente destabilizzanti nei settori in cui l’accesso alla tecnologia o alle catene di approvvigionamento è difficile da sostituire”.

Guardando ai prossimi anni, quali indicatori dovrebbero monitorare con maggiore attenzione gli operatori dello shipping per capire se questo modello di export potrà essere sostenuto nel tempo?

“In primo luogo, occorre monitorare i volumi delle esportazioni e gli ordini per prodotti ad alta tecnologia, insieme al ciclo globale degli investimenti nell’intelligenza artificiale, per valutare se la domanda esterna resterà robusta. In secondo luogo, è importante seguire indicatori interni come i consumi delle famiglie e l’occupazione per capire se la produzione industriale si sta traducendo in reddito oppure se la sovracapacità e la competizione sui prezzi stanno peggiorando. Infine, bisogna osservare l’evoluzione delle politiche commerciali. Per i mercati dello shipping, la distinzione fondamentale è tra variazioni del volume complessivo degli scambi e cambiamenti nelle rotte commerciali: una riallocazione delle catene di approvvigionamento può mantenere o persino aumentare anche senza una corrispondente crescita del commercio globale”.