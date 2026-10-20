L’Ue conferma lo stop alle trivellazioni nell’Artico, ma rinuncia al bando globale

L’Unione europea ha presentato martedì la nuova strategia per l’Artico, ribadendo la propria opposizione all’apertura di nuovi giacimenti di petrolio e gas nella regione. Nel documento firmato dalla Commissione europea e dall’Alto rappresentante Kaja Kallas resta l’impegno a «lasciare idrocarburi e carbone nel sottosuolo, anche nelle zone artiche». Rispetto al 2021, tuttavia, Bruxelles fa un passo indietro: non lavorerà più a un accordo internazionale vincolante che proibisca sia lo sfruttamento di nuovi giacimenti sia l’acquisto del combustibile che ne deriva.

La scelta si inserisce in un quadro energetico complesso. Con l’inverno alle porte, le riserve di gas dell’Ue si attestano al 74% della capacità (al 14 ottobre), contro una media quinquennale dell’86%. Nel frattempo, i prezzi sul mercato di riferimento olandese (Ttf) hanno toccato gli 86 euro al megawattora, sfiorando i picchi di fine 2022. A pesare sono anche i tagli alle forniture di Gnl dal Medio Oriente dovuti alle tensioni nello Stretto di Hormuz, con fatture energetiche che quest’anno sono già costate all’Unione circa 100 miliardi di euro in più.

In questo scenario la Norvegia, primo fornitore di gas per l’Ue pur non facendone parte, da tempo spingeva per una revisione della linea comunitaria. Oslo teme un calo della produzione a partire dagli anni Trenta senza nuove scoperte oltre i giacimenti già attivi, in particolare nel Mare di Barents. Il ministro dell’Energia Terje Aasland è stato chiaro: «Sulle nostre risorse decidiamo noi, non l’Ue», assicurando al contempo che le forniture dal Mare di Barents restano stabili.

Da parte sua, Bruxelles ha preso atto della realtà. Un funzionario europeo ha ammesso che convincere altri Paesi a firmare un divieto globale è diventato molto più difficile rispetto a cinque anni fa. La nuova linea punta così a collaborare con i partner per tutelare l’ecosistema artico e bloccare i progetti più dannosi, senza però pretendere un trattato internazionale o un rifiuto automatico delle importazioni. L’Ue si limiterà a privilegiare le rinnovabili e gli idrocarburi estratti fuori dalla regione artica.

D’altronde, i tempi di sviluppo dei giacimenti smentiscono chi chiede nuove trivellazioni immediate. Secondo le stime del Wwf e di vari analisti, sulla piattaforma continentale norvegese passano in media 13 anni dalla scoperta di un giacimento all’avvio della produzione; nel Mare di Barents si arriva a 18 anni per via del clima estremo e della carenza di infrastrutture. Qualsiasi grande giacimento individuato oggi non porterebbe gas in Europa prima della metà degli anni Quaranta, quando l’Ue si è impegnata a tagliare le emissioni del 90% rispetto ai livelli del 1990. Nuove piattaforme nell’Artico non servirebbero a superare né l’inverno attuale né i prossimi.

Quello dell’Ue resta un richiamo politico, privo di valore giuridico sulle acque norvegesi. Non impedisce a Oslo di continuare a cercare gas e petrolio, ma manda un segnale netto: l’Europa non sarà il mercato per le nuove estrazioni artiche. Nel frattempo, la Commissione ha mostrato pragmatismo su altri capitoli energetici, proponendo di rinviare alcuni requisiti sulle emissioni di metano del gas importato per non appesantire ulteriormente i mercati. Sul fronte artico, tuttavia, l’impostazione di fondo resiste.

Nel complesso, Bruxelles cerca di tutelare un’area fragile e contesa da potenze come Russia, Cina e Stati Uniti, abbandonando però l’ipotesi di un divieto globale ormai irrealistico. Per la Norvegia resta un punto a sfavore: l’Europa fa sapere di non volere nuovo gas dall’Artico. Per l’Ue, la priorità continua a essere la stessa: superare la crisi energetica d’imminente passaggio senza sacrificare i traguardi climatici di lungo termine, mentre i prezzi continuano a salire e le scorte scendono.