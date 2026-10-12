Marocco, il carburante frena l’anno da record della valuta estera

Auto, aerei, turisti e diaspora portano in Marocco più valuta estera ma la bolletta energetica ne assorbe una quota crescente. La spesa aggiuntiva per l’energia supera la crescita complessiva di turismo e rimesse.

I flussi di valuta estera del Marocco vivono un anno record: crescono le entrate da industria, investimenti, turismo e rimesse, mentre le importazioni di carburante pesano sui conti. Nei primi otto mesi del 2026 quasi ogni fonte di valuta forte è aumentata; gli acquisti dall’estero, però, hanno corso più rapidamente, ampliando il deficit commerciale del 25,4% su base annua, fino a 282,6 miliardi di MAD (25,65 miliardi di euro), pari a 28,5 miliardi di USD (25,43 miliardi di euro), secondo l’Office des Changes.

Industria e investimenti esteri rafforzano le filiere internazionali. A fine agosto le esportazioni automobilistiche sono salite del 14,5%, a quota 116 miliardi di MAD (10,53 miliardi di euro), mentre quelle aerospaziali sono aumentate del 21,5%, giungendo a 23 miliardi di MAD (2,09 miliardi di euro). Le esportazioni complessive sono cresciute dell’8,7%, fino a 334,9 miliardi di MAD (30,40 miliardi di euro), anche se i fosfati, pilastro storico dell’export, hanno perso il 6%. Gli investimenti diretti esteri netti, con un balzo del 65%, hanno raggiunto i 34,3 miliardi di MAD (3,11 miliardi di euro), pari a 3,5 miliardi di USD (3,12 miliardi di euro), confermando l’interesse internazionale per la capacità produttiva del Paese.

Anche i visitatori e la diaspora — cioè l’insieme dei marocchini residenti all’estero — contribuiscono alla crescita e sono due canali essenziali di valuta. Le entrate turistiche sono aumentate del 9,7%, per 97,9 miliardi di MAD (8,89 miliardi di euro), pari a 9,9 miliardi di USD (8,83 miliardi di euro), sostenute da 14,1 milioni di arrivi. Il Paese ha attratto anche viaggiatori che hanno cambiato programmi a causa della guerra. L’affluenza sostiene alberghi, ristorazione, trasporti e commercio. Intanto, le rimesse dei marocchini residenti all’estero sono cresciute del 9% su base annua, per 89,2 miliardi di MAD (8,10 miliardi di euro), pari a 9,0 miliardi di USD (8,03 miliardi di euro). Le rimesse sostengono le famiglie e la disponibilità di valuta.

È sul fronte energetico, però, che una parte rilevante dei guadagni si disperde. Le importazioni di energia sono costate il 32,6% in più rispetto a un anno prima, soprattutto per il balzo del 44,9% della spesa per benzina e olio combustibile. L’aumento annulla i maggiori introiti di turismo e rimesse e riduce i benefici degli altri settori. Alla pressione ha contribuito anche l’impennata del 19,3% su base annua delle importazioni di beni strumentali finiti, vale a dire, macchinari e attrezzature. Si tratta di acquisti che possono sostenere la modernizzazione dell’apparato produttivo ma che, nell’immediato, accrescono il fabbisogno di valuta e allargano il disavanzo con l’estero.

È per questo che le famiglie pagano sempre di più al distributore. Mercoledì i distributori hanno aumentato il prezzo del gasolio di 0,80 MAD al litro (0,07 euro), portandolo a circa 15,8 MAD (1,43 euro). Il rialzo si aggiunge agli aumenti di circa 0,70 MAD (0,06 euro) a metà luglio e di 1 MAD (0,09 euro) all’inizio di agosto.

Sul fronte delle prospettive, l’attenzione si concentra sull’andamento delle rimesse in vista delle nuove regole bancarie dell’Ue, in vigore dall’11 gennaio 2027. Le norme impediranno alle banche extra-Ue di offrire servizi essenziali negli Stati membri senza una filiale locale autorizzata e potrebbero quindi modificare le modalità con cui gli istituti marocchini assistono i connazionali residenti in Europa. L’eventuale impatto sui trasferimenti di denaro dovrebbe tuttavia essere temporaneo, attenuandosi progressivamente con l’adeguamento alle nuove disposizioni.