Marocco pigliatutto: manodopera a 106 dollari ad auto, Europa ko

Il Marocco si conferma la destinazione più competitiva al pianeta per la produzione automobilistica quanto a costo del lavoro. Stando allo studio “Getting Under the Hood of Automotive Labor Cost Per Vehicle” di Oliver Wyman, nel 2024 il costo medio della manodopera per ciascun veicolo assemblato nel Paese si è fermato a soli 106 dollari: il record assoluto di convenienza tra gli oltre 250 stabilimenti di montaggio analizzati a livello globale.

La stima, che incrocia salari e indici di produttività, piazza il Marocco a debita distanza da Romania (273 dollari), Messico (305), Turchia (414) e Cina (597). Il baratro si apre quando si guarda ai colossi europei: si passa dai 1.569 dollari della Francia ai 2.067 dell’Italia, arrivando ai 2.333 del Regno Unito e ai ben 3.307 della Germania, ovvero più di 31 volte la spesa registrata in territorio marocchino. Oliver Wyman precisa che la cifra riguarda unicamente la componente di manodopera (solitamente il 65-70% dei costi di trasformazione) e non la spesa produttiva totale, voce che include energia, manutenzione, ammortamenti e materie prime.

A questa efficienza fa eco un’esplosione dei volumi: tra il 2019 e il 2024 la produzione di auto in Marocco è cresciuta del 29%, la performance più alta del campione, mentre Francia, Italia, Regno Unito e Germania accusavano pesanti frenate. A tutti gli effetti, il Marocco sta diventando per i costruttori transalpini ciò che il Messico rappresenta da anni per il mercato statunitense.

I riscontri più recenti cementano la tenuta del comparto. Nel primo semestre del 2026 i due impianti del gruppo Renault a Tangeri e Casablanca (Somaca) hanno sfornato quasi 200.000 veicoli, indirizzando l’84% dei pezzi oltreconfine. Nel corso del 2025 il gruppo ha superato quota 394.000 unità nel Paese, confermandosi secondo hub produttivo mondiale. Dal canto suo Stellantis, nonostante una contrazione generale nell’area, ha chiuso il terzo trimestre 2026 in crescita sul fronte delle consegne locali e prosegue l’espansione del polo di Kénitra con l’obiettivo di superare i 500.000 veicoli l’anno entro il 2030, alzando l’asticella della componentistica interna.

Nei primi otto mesi del 2026 l’export dell’automotive marocchino ha toccato quota 116,1 miliardi di dirham (+14,5% sul 2025), blindando il settore come primo generatore di entrate per le esportazioni di beni dello Stato. Circa nove auto su dieci prendono la via del mercato europeo.

A confermare la marcia in più del sistema Paese ci sono pure le dinamiche interne ai grandi gruppi. Nell’ottobre del 2026, dal Salone di Parigi, il capo di Dacia in Romania Mihai Bordeanu ha ammesso senza filtri che il prezzo dell’energia negli stabilimenti marocchini è inferiore alla metà di quello rumeno, lodando al contempo incentivi statali, reti infrastrutturali e logistica. Già lo studio di Oliver Wyman aveva fotografato il divario abissale sul costo del lavoro tra Rabat (106 dollari) e Bucarest (273). Rabat ha smesso di essere una semplice scommessa: oggi è la cassaforte a basso costo su cui i colossi dell’auto stanno puntando tutto.