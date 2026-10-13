Messico-Usa: il surplus commerciale tocca un nuovo record storico

Il surplus commerciale del Messico nei confronti degli Stati Uniti ha raggiunto livelli mai visti nei primi otto mesi del 2026, superando i 155 miliardi di dollari con una crescita del 21,2% su base annua. Le esportazioni messicane verso il partner nordamericano hanno toccato quota 419 miliardi di dollari, a fronte di importazioni dagli Usa pari a 263 miliardi. Soltanto nel mese di agosto, le vendite del Messico hanno stabilito il record mensile di 60,6 miliardi di dollari. I dati dell‘Ufficio del Censimento americano collocano il Messico al secondo posto tra i Paesi con il maggior saldo positivo verso gli Stati Uniti, subito dietro al Vietnam. Il Messico si conferma così il principale partner commerciale di Washington, coprendo da solo il 16-17% del commercio totale di merci. A trainare questa espansione sono soprattutto il manifatturiero, la componentistica elettronica, i computer e i beni non petroliferi, mentre le esportazioni di greggio messicano rimangono deboli.

Il nodo energetico al centro delle tensioni

Il settore dell’energia resta il punto più critico del rapporto bilaterale. Il Messico dipende per circa il 75% dal gas naturale importato dagli Stati Uniti: nel corso del 2026 le forniture giornaliere hanno superato a più riprese i 7 miliardi di piedi cubi, alimentando l’industria e oltre il 60% della produzione elettrica nazionale. Nonostante le politiche del governo di Claudia Sheinbaum volte a rafforzare la sovranità energetica e a limitare la presenza dei privati, la dipendenza dal gas americano continua ad aumentare.

Su questo fronte si concentra anche il pressing di Donald Trump. Durante un colloquio telefonico a metà settembre con la presidente Sheinbaum, la Casa Bianca ha chiesto di incrementare le joint venture tra aziende energetiche dei due Paesi e di aumentare gli acquisti messicani di gas americano, con l’obiettivo esplicito di riequilibrare la bilancia commerciale. Secondo fonti statunitensi, è emersa anche l’ipotesi di replicare l’intesa siglata lo scorso anno con la Corea del Sud, incentrata su investimenti e acquisti energetici negli Usa, fino a ipotizzare la cessione di asset energetici messicani.

Identità nazionale e trattative sull’USMCA

La questione appare estremamente complessa per Città del Messico. L’energia è legata a doppio filo all’identità e alla storia del Paese: la nazionalizzazione delle compagnie petrolifere straniere negli anni Trenta e la nascita di Pemex rappresentano un caposaldo del dibattito politico locale. Di conseguenza, l’esecutivo messicano si trova a dover bilanciare il fabbisogno di energia a basso costo con la difesa del controllo statale sulle risorse strategically rilevanti.

L’impennata del surplus giunge in un momento di serrati negoziati sulla revisione dell’accordo USMCA. Sebbene gran parte dei prodotti messicani entri negli Stati Uniti a dazio zero, Washington ha introdotto tariffe su settori chiave come automotive, acciaio e alluminio. Il Messico punta a ottenere esenzioni, mentre gli Usa intendono fare leva sulle esportazioni di gas e merci per ridurre il deficit. Nel frattempo, le importazioni messicane di raffinati statunitensi, in particolare il diesel, si mantengono su livelli elevati. Non mancano inoltre disallineamenti nelle rilevazioni ufficiali: una recente rettifica dell’Ufficio del Censimento Usa ha azzerato la registrazione di un carico di quasi 600 mila barili di greggio destinato al Messico, confermando che Pemex non ha importato greggio nel corso del 2026. L’analisi del quadro generale evidenzia quindi una forte polarizzazione: da una parte il Messico consolida il ruolo di hub manifatturiero del Nord America raggiungendo un surplus commerciale record; dall’altra mantiene una profonda dipendenza strutturale dalle risorse energetiche statunitensi e resta esposto alle pressioni politiche di Washington per il riequilibrio dei conti. I prossimi sviluppi dei colloqui sull’USMCA e sulle forniture di gas saranno determinanti per stabilire se si arriverà a un compromesso stabili o se il confronto commerciale ed energetico destinato ad inasprirsi.