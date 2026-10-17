Norvegia, il fondo sovrano pronto a investire nelle armi nucleari degli alleati Nato

Il più grande fondo sovrano del mondo, il Government Pension Fund Global norvegese gestito da Norges Bank Investment Management (NBIM) e valutato circa 2.300 miliardi di dollari, potrebbe tornare a investire in grandi aziende della difesa occidentali coinvolte nella produzione di armi nucleari. Lo raccomanda la commissione indipendente guidata dall’ex governatore della banca centrale Svein Gjedrem, che il 15 ottobre ha consegnato il suo rapporto al ministro delle Finanze Jens Stoltenberg.

Le linee guida etiche in vigore dal 2004 vietano al fondo di detenere partecipazioni in società che contribuiscono alla fabbricazione di armi nucleari. Tra le escluse figurano colossi come Lockheed Martin, Boeing, Airbus, BAE Systems, Northrop Grumman, General Dynamics, Thales e Safran. Il fondo detiene invece quote in altre aziende del settore non legate al nucleare, come la tedesca Rheinmetall (2,3%) e l’italiana Leonardo (1,5%).

La proposta della commissione Gjedrem mantiene il divieto di base, ma introduce un’eccezione: il fondo potrà investire in imprese che producono componenti per armi nucleari se queste hanno sede in uno Stato nucleare riconosciuto dal Trattato di non proliferazione (NPT) e alleato della Norvegia. In pratica si riaprirebbe la porta a diverse società americane, britanniche e francesi. «La situazione di sicurezza è cambiata, stiamo rafforzando la difesa, la protezione fornita dall’ombrello nucleare della Nato ha assunto maggiore importanza e le aziende che rientrerebbero producono armi di cui abbiamo bisogno per la nostra sicurezza», si legge nelle conclusioni.

Stoltenberg, ex segretario generale della Nato, aveva sollecitato la revisione delle regole etiche già alla fine del 2025, dopo le polemiche suscitate da alcuni disinvestimenti da società israeliane e americane e in un contesto di crescente instabilità internazionale. Il ministro ha definito «paradossale» che la Norvegia, protetta dalla deterrenza nucleare alleata e acquirente di sistemi d’arma dalle stesse aziende, vieti al proprio fondo di investirvi.

I giornali norvegesi (NRK, Aftenposten, VG, Dagens Næringsliv) hanno dato ampio spazio alla notizia, evidenziando le forti reazioni. Critiche nette sono arrivate da ambienti della società civile, dalla Croce Rossa norvegese, da partiti di sinistra (SV, MDG, Rødt) e da esponenti dello stesso Partito Laburista. «È un collasso etico completo», ha dichiarato Oda Indgaard dei Verdi. Raymond Johansen, ex dirigente laburista, ha avvertito riguardo ai rischi legati alle armi di distruzione di massa. La Croce Rossa ha sottolineato che investire in tali armi invia un messaggio di accettabilità a livello globale.

Sostegno è venuto invece da forze di centro-destra e da commentatori che sottolineano la coerenza con la politica di sicurezza nazionale. Il rapporto propone anche di limitare i poteri del Consiglio etico, che non potrà più raccomandare direttamente l’esclusione di società, lasciando la decisione finale a Norges Bank, e di eliminare il criterio che valuta se le armi prodotte vengono usate in violazione del diritto internazionale umanitario.

Il governo norvegese ha annunciato una consultazione pubblica. Una proposta ufficiale arriverà nella primavera 2027 e dovrà essere discussa e approvata dal Parlamento, probabilmente a metà anno. Fino ad allora restano in vigore le attuali regole. Se approvata, la riforma potrebbe consentire investimenti per decine di miliardi di dollari nel settore della difesa occidentale, in un momento in cui l’Europa accelera il riarmo e la Norvegia rafforza il proprio dispositivo militare.

La vicenda solleva interrogativi più ampi sul ruolo dei grandi investitori istituzionali in un’epoca di crescenti tensioni geopolitiche e sul bilanciamento tra principi etici e necessità di sicurezza nazionale.