Perché la Malesia conta più delle sue miniere di terre rare

Nella competizione tra Stati Uniti e Cina per il controllo delle terre rare, avere i giacimenti non basta. Bisogna saper lavorare i minerali, portarli sui mercati e trasformarli in prodotti utili all’industria. La Malesia sta cercando di costruire proprio questo sistema. Le sue riserve, stimate tra le maggiori al mondo, sono solo una parte della storia. Il vero vantaggio è aver messo insieme impianti di raffinazione, infrastrutture, capitali stranieri e una politica industriale che punta a trattenere nel Paese una quota maggiore del valore prodotto.

Nel 2025 la Malesia è diventata il primo Paese fuori dalla Cina a produrre ossido di disprosio, una terra rara pesante utilizzata anche nella produzione di magneti permanenti per applicazioni industriali e militari. Lo stabilimento di Gebeng, gestito dall’australiana Lynas, si prepara ad aumentare la capacità produttiva da 1.500 a quasi 5.000 tonnellate l’anno. Dietro questa crescita ci sono anni di investimenti e accordi: le riforme di Kuala Lumpur, i capitali giapponesi, la tecnologia australiana e le infrastrutture realizzate con il sostegno cinese. A completare il quadro è arrivato un accordo di fornitura con gli Stati Uniti che prevede un prezzo minimo garantito.

La Malesia si ritrova così al centro di interessi spesso contrapposti. E ha capito che, per guadagnare spazio nella filiera delle terre rare, non può limitarsi a scavare nelle miniere.

La linea del governo è chiara: esportare minerali grezzi a basso prezzo significa lasciare ad altri la parte più redditizia del lavoro. Dal 2024 Kuala Lumpur ha introdotto il divieto di esportazione delle terre rare non lavorate, con l’intenzione di attirare investimenti nella raffinazione e sviluppare competenze industriali locali. L’applicazione delle regole, però, lascia spazio alla diplomazia. Sono state concesse eccezioni a una joint venture cinese e, in un memorandum del 2025, il governo ha rassicurato Washington sull’assenza di blocchi o quote alle forniture dirette agli Stati Uniti.

È un equilibrio delicato: proteggere le risorse nazionali senza rinunciare ai capitali, alle tecnologie e ai mercati stranieri.

La Cina, intanto, ha già messo sul tavolo investimenti concreti. Ha ottenuto accesso ai giacimenti di argille ioniche nella zona di Gerik, con la possibilità di inviare il materiale alle proprie raffinerie, e ha contribuito a finanziare infrastrutture importanti. Tra queste figurano la ferrovia East Coast Rail Link, un progetto da circa 13 miliardi di dollari, l’ampliamento del porto di Kuantan e diversi parchi industriali.

Nel 2025, mentre gli Stati Uniti introducevano dazi del 24% sui prodotti malesi, Xi Jinping è arrivato a Kuala Lumpur per firmare una serie di accordi commerciali. La differenza tra le due potenze è anche qui: Pechino si presenta con cantieri, finanziamenti e accesso alle materie prime; Washington punta soprattutto su intese commerciali e accordi di fornitura. Per un governo interessato a creare posti di lavoro e aumentare la produzione nazionale, la concretezza degli investimenti conta.

Ma c’è un altro problema che nessun accordo internazionale può risolvere da solo: il consenso delle comunità locali. Le attività di raffinazione sono da tempo contestate per i possibili rischi ambientali, anche a causa del ricordo di un grave incidente industriale negli anni Ottanta. Per continuare a operare a Gebeng, Lynas ha dovuto affrontare battaglie legali e accettare licenze sottoposte a vincoli rigorosi. Alle preoccupazioni dei residenti si aggiungono campagne di disinformazione che, secondo alcune ricostruzioni, coinvolgono anche reti vicine a Pechino. Distinguere le contestazioni fondate dalle operazioni di influenza resta essenziale. Per le aziende straniere, il rapporto con le comunità locali pesa ormai quanto quello con il governo.

Australia e Giappone hanno iniziato a muoversi prima degli altri. Canberra ha sfruttato i rapporti storici con Kuala Lumpur e i legami in materia di difesa per sostenere Lynas. Tokyo ha investito denaro e formazione, facendo leva anche sulla Look East Policy, con cui la Malesia ha guardato a lungo ai modelli di sviluppo dell’Asia orientale.

Gli Stati Uniti partono da una posizione meno favorevole, ma hanno un punto di forza: la presenza nell’industria elettronica. Le aziende americane hanno contribuito a fare della Malesia un centro importante per l’assemblaggio dei semiconduttori. Una rete di impianti, competenze e rapporti industriali costruita nel tempo che potrebbe offrire indicazioni utili anche per le terre rare.

La vicenda malese mostra quanto sia difficile trasformare una risorsa naturale in un vantaggio economico duraturo. Servono infrastrutture, regole credibili, investimenti e lavoratori qualificati. Soprattutto, bisogna convincere il Paese che ospita le miniere a partecipare ai benefici. La partita tra Stati Uniti e Cina, quindi, non si decide soltanto nei giacimenti, ma nella capacità di costruire una filiera industriale stabile e accettata dal Paese. La Malesia ha già messo insieme molti degli elementi necessari: impianti, infrastrutture, capitali e accesso ai mercati. Restano da sciogliere le contraddizioni tra apertura agli investimenti stranieri, controllo delle risorse e consenso locale. È proprio da questo equilibrio, più che dalla quantità di minerale estratto, che dipenderà il suo peso nella competizione globale.