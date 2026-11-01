L’Europa riscopre le raffinerie. Dopo vent’anni di chiusure, la crisi energetica costringe Bruxelles a invertire la rotta

Per due decenni l’Unione europea ha trattato le raffinerie di petrolio come un retaggio da smantellare. Politiche climatiche ambiziose, sistema Ets sempre più stringente, direttive sulle emissioni industriali e la convinzione che la domanda di benzina e diesel sarebbe crollata con la transizione verde hanno portato alla chiusura di circa un quarto degli impianti. La capacità di raffinazione si è ridotta di circa il 10%. Il risultato, oggi evidente, è una dipendenza crescente dalle importazioni di prodotti raffinati e una vulnerabilità strutturale di fronte a ogni shock geopolitico.

La crisi energetica in corso (legata alle tensioni in Medio Oriente, alle interruzioni nel Golfo e alle ripercussioni dei conflitti) ha fatto da campanello d’allarme. Secondo le stime, l’impatto sui conti europei ha già superato i 100 miliardi di euro in maggiori costi di importazione. I prezzi del gas naturale sono tornati sopra i 100 euro al megawattora, livelli non visti dalla crisi del 2022. Il mercato del diesel resta teso e, secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, lo resterà almeno fino al 2027. Di fronte a questo quadro, mercoledì 28 ottobre la Commissione europea ha lanciato il primo High-Level Dialogue con il settore della raffinazione. Co-presieduto dal commissario all’Energia Dan Jørgensen e dal commissario alla Difesa Andrius Kubilius, il tavolo ha messo al centro non solo la competitività industriale, ma anche la sicurezza energetica e la prontezza militare. Le raffinerie europee coprono ancora circa il 70% del cherosene e l’85% del diesel consumati nel continente. In uno scenario di crisi, importare greggio non basta: senza capacità di raffinazione domestica, le forniture di carburanti tattici diventano un collo di bottiglia critico. Kubilius ha ricordato che la Nato deve essere in grado di schierare e rifornire 100 mila uomini nei primi dieci giorni di un’emergenza. Da qui l’attenzione alla resilienza delle infrastrutture e all’ampliamento di sistemi come il Central Europe Pipeline System.

Paesi dell’Europa centrale (Polonia, Cechia e Slovacchia) premono da tempo perché le raffinerie siano protette dal carbon leakage e possano accedere a fondi per modernizzarsi. Chiedono che l’Ets tenga conto della concorrenza internazionale e che le regole non scoraggino gli investimenti. Bruxelles ha annunciato una roadmap congiunta con l’industria, orientata sia a preservare la produzione di carburanti convenzionali sia a spingere biofuels e e-fuels. Si tratta di un bilanciamento delicato: non un abbandono degli obiettivi climatici, ma il riconoscimento che smantellare infrastrutture strategiche prima che le alternative siano mature espone il continente a rischi inaccettabili.

L’Europa ha accelerato la chiusura di capacità produttiva in nome della transizione, finendo per aumentare la dipendenza da fornitori esterni proprio nel momento in cui i mercati globali si sono fatti più instabili. Importare prodotti raffinati costa di più e lascia meno margine di manovra. Proteggere e modernizzare ciò che resta del sistema di raffinazione è diventata una condizione per governare il presente senza restare in balia degli eventi.