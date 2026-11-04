Cambio di rotta sul viaggio del gasolio russo verso gli Usa: due navi non sono più dirette verso l’America

Il piano per portare il gasolio russo negli Stati Uniti, frutto dell’accordo del 9 ottobre tra Donald Trump e Vladimir Putin, sembra aver cambiato rotta più di una volta, e non solo in senso figurato. Due delle tre navi cisterna partite da Primorsk non sono più dirette verso la costa americana e tutte e tre rimangono senza acquirente.

L’intesa, tradotta dal Dipartimento del Tesoro nella General License 135, puntava a frenare i prezzi alla pompa prima delle elezioni di medio termine del 3 novembre, ma ha mostrato fin da subito degli evidenti limiti legali ed economici. Si scontra infatti con l’Ending Importation of Russian Oil Act del 2022, che vieta l’importazione di prodotti energetici russi, e riguardava un volume di carburante troppo ridotto per incidere sui prezzi anche solo che in maniera marginale.

I cambi di rotta sono stati rilevati dalla società di intelligence marittima Windward il giorno stesso del voto. La Talisman, battente bandiera russa e sanzionata, al proprio AIS ha sostituito la destinazione “Atlantic Coast For Order” con il più generico “For Order” e ha attraversato lo Stretto di Gibilterra continuando a dirigersi verso est senza destinazione dichiarata. La Leruo, bandiera della Sierra Leone e sanzionata, è passata da “Atlantic Coast For Order” a “Brazil For Order”, virando verso uno dei principali acquirenti di gasolio russo insieme alla Turchia dopo il bando europeo del 2023.

La Agioi Fanendes, battente bandiera maltese e gestita da un armatore greco, è l’unica delle tre a non essere sanzionata. Con un carico da 40.000 tonnellate di gasolio, aveva inizialmente indicato New York come destinazione e prevedendo il proprio arrivo per il 7 novembre, ma già a fine ottobre era tornata a segnalare “For Orders” priva di una destinazione. Secondo Windward, la nave continua a navigare verso la costa nord-orientale degli Stati Uniti.

A esporsi chiaramente contro l’operazione era stato il senatore democratico Richard Blumenthal che aveva intimato agli armatori di invertire la rotta, ribadendo l’illegalità del commercio di gasolio russo nei porti americani. L’opposizione del Congresso è stata manifestata in maniera bipartisan fin da prima del voto di medio termine. Il 13 ottobre undici senatori di entrambe gli schieramenti hanno chiesto a Trump di ritirare la licenza. Il 24 ottobre un gruppo, sempre bipartisan, guidato dalla senatrice democratica Jeanne Shaheen ha scritto a sei grandi banche e alle autorità portuali di Houston, Beaumont, Corpus Christi e New York-New Jersey, chiedendo di conservare la documentazione sulle transazioni. Alla Camera il repubblicano Brian Fitzpatrick ha presentato un disegno di legge per annullare la General License 135 e il 2 novembre la governatrice democratica del New Jersey, Mikie Sherrill, ha avvertito gli operatori portuali che scaricare il diesel russo li esporrebbe a sanzioni civili e penali.

L’esito delle elezioni verosimilmente rafforzerà questo fronte, con i democratici, particolarmente critici dell’amministrazione Trump, che hanno conquistato la maggioranza sia alla Camera sia al Senato. L’operazione con Washington difficilmente andrà in porto, ma il bilancio pende dalla parte di Mosca. La General License 135 ha permesso alla Russia di reinserirsi, almeno in parte, sui mercati globali. Il ritorno economico è contenuto, ma il vero guadagno per il Cremlino è politico. Il gasolio è stato solo la prima richiesta, seguita da una deroga alle sanzioni del Graham Act e dall’erosione del regime sanzionatorio.

A Washington restano la pressione esercitata su Kyiv perché sospendesse gli attacchi alle raffinerie russe, un effetto sui prezzi stimato da Goldman Sachs in pochi centesimi al gallone e un contenzioso legale che, da gennaio, un Congresso a maggioranza democratica avrà modo di portare avanti.