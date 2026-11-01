Suez, il ritorno delle portacontainer: “Ma ci muoviamo con prudenza”

Oltre 1.200 transiti in un mese sono un assaggio di normalità. Solo un boccone rispetto al piatto abbondante dei traffici precedenti alla crisi degli Houthi, iniziata nel novembre 2023. Ma comunque un segnale. La navigazione attraverso il Canale di Suez è in ripresa: a settembre i passaggi sono aumentati del 21% rispetto allo stesso periodo del 2025 e i dati, ancora parziali, di ottobre prospettano un’ulteriore accelerazione. A spingere la ripresa è la scelta delle principali compagnie di navigazione di rivalutare gradualmente la rotta egiziana, pur continuando a monitorare l’evoluzione della situazione e mantenendosi pronte a modificare gli itinerari.

Il quadro geopolitico attuale non permette ancora una ripresa completa. I volumi sono ancora inferiori del 39% rispetto ai livelli precedenti agli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. Anche se il confronto anno su anno evidenzia un significativo miglioramento dei traffici. Settembre è stato un mese intenso per il Canale di Suez, con 1.228 transiti per un totale di 106,3 milioni di tonnellate di portata lorda (Dwt). E i dati successivi confermano la tendenza. Nell’ultimo rapporto, Lloyd’s List Intelligence evidenzia che tra la fine di settembre e il 25 ottobre sono stati registrati 1.195 passaggi, per un totale di 111 milioni di Dwt. Il risultato più significativo, nel confronto con lo stesso periodo del 2025, è quello della settimana tra il 19 e il 25 ottobre, quando l’incremento ha raggiunto il 35%.

Per Paolo Pessina, presidente di Federagenti, le notizie che arrivano dal Mar Rosso sono «positive». Da un lato, perché «l’Arabia Saudita, anche attraverso un reticolo di alleanze nell’area medio-orientale, sta reagendo su larga scala agli attacchi dei ribelli yemeniti che per giorni si è pensato potessero paralizzare completamente lo stretto di Bab el-Mandeb e, per diretta conseguenza, fermare Suez». Dall’altro, per le decisioni degli armatori, che hanno ricominciato ad annunciare il ritorno dei propri servizi attraverso il Canale.

Tra i protagonisti della ripresa, infatti, ci sono soprattutto le portacontainer. A settembre, i volumi movimentati attraverso Suez hanno raggiunto i 2,19 milioni di teu, con un aumento del 40% rispetto al mese precedente. Un risultato spinto dalle decisioni di alcune compagnie. Msc, ad esempio, ha comunicato a fine agosto il ripristino parziale dei passaggi attraverso il Canale, limitatamente ad alcuni servizi Est-Ovest: ieri l’annuncio del ritorno del collegamento con l’Australia. Sulla stessa strada si sono mosse Maersk, Cosco e Cma Cgm.

Il 30 ottobre, invece, Hapag-Lloyd ha incontrato la Suez Canal Authority per discutere le prospettive di cooperazione e il rafforzamento dei rapporti tra le due organizzazioni. È stato il presidente dell’ente, l’ammiraglio Ossama Rabiee, a sottolineare come il ritorno dei principali operatori dello shipping rappresenti la «scelta ottimale» e la «decisione più opportuna», soprattutto «alla luce dell’aumento dei prezzi del carburante e della mancanza di rotte alternative altrettanto sostenibili».

Una recente analisi delle reti dei dieci maggiori vettori marittimi ha mostrato che il 63% della capacità impiegata sui collegamenti Far East-Europa è destinata a servizi che transitano per il Mar Rosso. In particolare, 24 servizi diretti su 46 hanno ripristinato il passaggio da Suez. «Senza il Canale, o anche solo con il Canale mezzo servizio, la famosa centralità del Mediterraneo rischiava di restare un’utopia – osserva il presidente di Assagenti, Gianluca Croce –. È quindi con grandi speranze che, come agenti marittimi, accogliamo le scelte compiute in questi ultimi giorni da importanti gruppi armatoriali di tornare a utilizzare in modo permanente il transito attraverso il Mar Rosso». Lo shipping di linea, aggiunge, «si muove con la dovuta prudenza per tutelare equipaggi e carichi e, per questo, non è azzardato pensare che le condizioni di sicurezza della navigazione, specie attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, siano nettamente migliorate».

Sulla prospettiva di una ripresa completa, tuttavia, pesano le tensioni tra Stati Uniti e Iran. L’ipotesi di una nuova offensiva americana, sulla quale Washington avrebbe allertato i Paesi alleati del Golfo, ha suscitato la reazione di Teheran, che ha minacciato una «risposta immediata ed efficace». Una nuova escalation potrebbe riaccendere i rischi per la navigazione nel Mar Rosso, proprio mentre le principali compagnie marittime stanno gradualmente ripristinando i servizi. «Solo un Suez pienamente operativo può alimentare il trend di crescita del traffico sui porti italiani – avverte Croce – che, specie con l’entrata in servizio delle nuove infrastrutture, potranno soddisfare la domanda di molti carriers nel settore container».