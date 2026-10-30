Russia, gas alla Cina con uno sconto record del 56%

La Russia sta fornendo gas naturale alla Cina a prezzi fortemente scontati, un segnale della crescente dipendenza economica di Mosca da Pechino. Secondo documenti della Duma russa citati dal Moscow Times, nel 2026 la Cina pagherà in media 247,9-248 dollari per mille metri cubi di gas trasportato attraverso il gasdotto Power of Siberia. Gli altri clienti esteri di Gazprom, esclusi quelli dei Paesi post-sovietici, pagheranno fino a 562 dollari per lo stesso volume. Lo sconto riconosciuto a Pechino arriva così al 56%, con una differenza di circa 314-315 dollari per mille metri cubi.

Nel 2025 la Cina aveva pagato 240,3 dollari per mille metri cubi, contro i 406,5 dollari degli altri acquirenti esteri, beneficiando già di uno sconto di circa il 41%. Il divario è destinato ad ampliarsi ulteriormente quest’anno. Le proiezioni del ministero dello Sviluppo economico russo indicano che la riduzione resterà significativa anche negli anni successivi: nel 2027 la Cina dovrebbe pagare 251,3 dollari, contro i 450 degli altri clienti (sconto di circa il 44%); nel 2028, rispettivamente 247,8 e 361,9 dollari (32%); nel 2029, 246,4 e 323,2 dollari (24%). Mosca punta a ridurre gradualmente lo svantaggio nei prezzi, ma la sua posizione negoziale resta debole.

Un’analisi del Carnegie Russia Eurasia Center, basata su dati ufficiali russi trapelati, conferma che la Cina paga il gas russo 40-60 dollari per mille metri cubi in meno rispetto a quello turkmeno, nonostante quest’ultimo debba percorrere distanze maggiori per raggiungere i principali centri di consumo cinesi. Sergei Vakulenko, senior fellow del centro, sottolinea che la rottura con l’Europa ha lasciato Gazprom con ingenti riserve di gas nella penisola di Yamal, nella Russia artica, senza sbocchi commerciali alternativi, rafforzando sensibilmente il potere contrattuale di Pechino.

Le forniture attraverso Power of Siberia, operativo dal 2019, hanno raggiunto 39,4 miliardi di metri cubi nel 2025 e potrebbero salire a 40,5 miliardi nel 2026, se sarà confermato il ritmo registrato nei primi mesi dell’anno. Questi volumi coprono però soltanto circa un quinto delle esportazioni europee che la Russia realizzava negli anni di picco, prima dell’invasione dell’Ucraina, delle sanzioni occidentali e della progressiva riduzione della dipendenza europea dal gas russo. Le vendite alla Cina rappresentano quindi una fonte essenziale di valuta estera per finanziare lo sforzo bellico, ma a condizioni decisamente meno vantaggiose rispetto a quelle ottenute in passato sul mercato europeo.

I negoziati per Power of Siberia 2, il nuovo gasdotto che dovrebbe trasportare fino a 50 miliardi di metri cubi all’anno dalla Siberia occidentale alla Cina attraverso la Mongolia, restano bloccati proprio sulla questione del prezzo. Secondo fonti citate dal South China Morning Post, Pechino punta a condizioni vicine a quelle applicate sul mercato interno russo, dove il gas è venduto a prezzi sovvenzionati: circa 50 dollari per mille metri cubi per le utenze domestiche e 120-130 dollari per quelle industriali. Mosca vorrebbe invece prendere come riferimento i livelli praticati con Power of Siberia 1, intorno a 250-260 dollari. Secondo le stime degli analisti, un prezzo di circa 125 dollari sarebbe necessario soltanto per coprire i costi del progetto. Lo stallo riflette lo squilibrio negoziale tra i due Paesi: la Cina può contare su forniture alternative, dal Gnl al gas centroasiatico, e non ha particolare urgenza di concludere l’accordo. La Russia, dopo aver perso gran parte del mercato europeo, ha invece un forte interesse a trovare nuovi sbocchi per il proprio gas.

Secondo Vakulenko, la formula di prezzo di Power of Siberia, indicizzata ai prodotti petroliferi, ha prodotto nel tempo ricavi inferiori rispetto a quelli garantiti dai contratti storici con l’Europa. Durante i picchi dei prezzi europei del 2021-2023 lo sconto applicato alla Cina è arrivato fino al 77%. Il quadro evidenzia come il «partenariato senza limiti» proclamato da Mosca e Pechino si traduca, sul piano energetico, in condizioni particolarmente favorevoli alla Cina e in una crescente dipendenza della Russia dal mercato cinese, con margini di ricavo compressi e prospettive ancora incerte per la realizzazione di nuovi gasdotti.