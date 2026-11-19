Blue economy: è tempo di investire. Ed è necessario farlo se si vuole dare una spinta decisiva alla crescita del PIL italiano. «Ogni euro che viene investito nell’economia del mare mediamente produce quasi due euro di impatto sull’economia nazionale», ha spiegato Andrea Mattioli, Chief Underwriting Officer di Sace parlando al BEST durante un panel dedicato al finanziamento della blue economy.

Non è un caso se al grando evento del settore a Genova Sace ha inaugurato i Filiera Summit, un format di incontri che mette allo stesso tavolo i campioni della catena di valore, le PMI e le istituzioni per spingere l’export di sistema partendo dall’economia del mare che pea per oltre 10 miliardi di euro. Con il piano strategico SACE50 per celebrare il suo mezzo secolo di vita (con 150 miliardi da qui al 2028), il gruppo intende sostenere non solo i grandi cantieri navali, ma tutte le 17mila imprese (155mila addetti) della catena del valore tramite garanzie (con Archimede), liquidità e advisory. L’obiettivo dichiarato è quello di evitare che le commesse finiscano all’estero: in questo senso la sfida è lo sblocco di investimenti mirati su porti green, cantieri innovativi (anche nella subacquea) e crescita dimensionale delle PMI.

Si tratta di finanziare un settore ciclico e ad alta intensità di capitale, dove navi e infrastrutture portuali richiedono impieghi che superano i dieci-quindici anni, in una fase di tensioni geopolitiche e di transizione ecologica. E dal palco di BEST 2026 le banche, gli enti della finanza pubblica e i fondi privati hanno indicato la stessa strada: strumenti complementari e regole certe. La blue economy, ha ricordato Mattioli, è tra le cinque filiere strategiche del nuovo made in Italy nel libro bianco del Mimit. Quasi due terzi degli ordini di navi da crociera dei prossimi dieci anni, ha aggiunto, sono italiani. Tra gli interventi che ha citato, i terminal di Napoli e Salerno.

In tempi di necessarie revisioni degli obiettivi di sviluppo sostenibile, le banche che finanziano la blue economy non intendono arretrare. Antonio Di Massimo, di UniCredit, ha ricordato come il maggior istituto di credito italiano abia aderito alla Net-Zero Banking Alliance, con neutralità carbonica al 2050 e una tappa intermedia al 2030 per lo shipping. L’obiettivo è sull’intensità emissiva del portafoglio, con base 2022, e non su un tetto assoluto. «Le banche possono fare molto, ma non possono fare tutto», ha detto, e serve “trasformare progetti marittimi sostenibili in asset investibili”.

Il quadro odierno è in continua trasformazione e non privo di rischi e incognite. Alberto Macciò, di BPER Banca, ha ricordato come la banca abbia iniziato a operare nello shipping nel 2009, quando molti istituti ne uscivano. Oggi, ha detto, le leve sono molto più basse. «Il peggio è la normalità, il meglio è l’eccezione», ha notato, spiegando che le operazioni devono reggere nel momento peggiore. Macciò ha ricordato le operazioni fatte con Sace fuori dai prodotti standard, perché per lo shipping non ce n’è uno specifico. Mattioli ha per parte sua osservato che gli strumenti si sono ampliati, dalle garanzie contrattuali al factoring al buyer’s credit

Enrico Orsenigo, di Fondo Italiano d’Investimento (parte del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), ha ricordato come la blue economy sia abbinata alla meccanica navale tra le filiere del fondo e che il mercato è “overlooked”: si vede il grande committente, non la filiera dietro. Il Fondo vuole ora aggregare le piccole imprese attorno a campioni nazionali e mettere equity, permettendogli di restare in Italia.

Il capitale privato completa il quadro. Barbara Ellero, di Anthilia, ha descritto il private debt come finanza complementare alle banche: “capitali pazienti e flessibili” per le PMI che crescono, con fondi fino a 250 milioni. Ha citato RTL, gruppo logistico passato da circa 10 a 30 milioni di fatturato con un’acquisizione.

Dai porti arriva la richiesta di certezze. Alberto Torrazza di Advant Nctm (uno dei maggiori studi legali indipendenti italiani), ha ricordato che le regole sulle concessioni portuali passano dall’Autorità di regolazione dei trasporti e che i criteri sulla durata delle concessioni saranno discussi nei primi mesi del prossimo anno. Paolo Cornetto, ceo di Fhp, ha chiesto regole e parametri chiari, perché senza certezza sulla durata della concessione gli investimenti sono a rischio. Si parla “tanto e troppo” di container e quasi nulla di rinfuse, che alimentano la seconda manifattura d’Europa, ha notato.

Per armatori e porti il messaggio è pratico: costruire il finanziamento mettendo insieme garanzie pubbliche, banche e capitale privato, e presentarsi con piani industriali e regole di concessione chiare. Fabrizio Vettosi, moderatore del panel, ha ricordato che la logistica è “il settore più orizzontale che c’è”, perché assicura il funzionamento a tutti gli altri.