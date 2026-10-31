Il satellite Copernicus Sentinel 6-B entra in servizio: misurerà il livello dei mari

Copernicus Sentinel 6-B è entrato in servizio. A un anno di distanza dal suo lancio in orbita, il più recente satellite del programma “Copernicus” ha iniziato a misurare il livello dei mari. Insieme al suo gemello Sentinel-6A, garantirà la continuità della serie storica delle misurazioni a livello globale per i prossimi quindici anni.

Gestito da Eumetsat per conto della Commissione europea, il satellite è destinato a diventare il riferimento mondiale per l’altimetria oceanica ad alta precisione, fungendo da parametro di confronto per la calibrazione di altre missioni dedicate al monitoraggio del livello del mare. Ogni 10 giorni, infatti, Sentinel-6B rileva l’altezza della superficie marina su una porzione che arriva fino al 95% degli oceani liberi dai ghiacci. I meteorologi potranno usare i dati per analisi su scale temporali che vanno da pochi giorni a diversi mesi. Nel giro di poche ore dalla raccolta, i dati vengono inseriti nei modelli dei servizi meteorologici, contribuendo a prevedere il moto ondoso durante le tempeste invernali nell’Atlantico e i cicloni nel Mediterraneo, nonché l’intensità degli uragani. Le rilevazioni forniranno inoltre informazioni per le previsioni stagionali, inclusi i fenomeni di El Nino e La Nina. Uno strumento di occultazione radio a bordo aggiunge dati sulla temperatura atmosferica e sul vapore acqueo.

Copernicus utilizza le osservazioni di Sentinel-6B all’interno dei propri servizi, tra cui quelli dedicati al clima e quelli relativi alle previsioni oceaniche. Tali previsioni consentono di individuare le principali correnti marine, permettendo alle imbarcazioni di modificare la rotta. Una modalità ad alta risoluzione, presente su entrambi i satelliti Sentinel-6, fornisce infine misurazioni dettagliate in prossimità delle coste e nelle acque interne, favorendo una navigazione marittima più sicura, la protezione delle zone costiere e la gestione delle risorse idriche.