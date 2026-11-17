Un espresso sul palco, «il modo giusto per iniziare la giornata», e poi subito al cuore del tema. Così Tony Blair apre la prima edizione del BEST, davanti a una platea di armatori, operatori portuali, istituzioni e imprenditori. Intervistato da Olivia King, l’ex premier britannico torna a Genova per la prima volta dal G8 del 2001 e spazia dalla leadership alla geopolitica.

Il primo ricordo è Downing Street. «La cosa più difficile del governare è riuscire a fare concretamente qualcosa». Arrivato con una vittoria schiacciante, pensava che ogni decisione producesse effetti immediati: «Dopo un po’ mi resi conto che non succedeva nulla». Le doti che portano al potere, persuasione e comunicazione, cedono il passo ad altre: «Servono soprattutto capacità esecutive». La politica, osserva, «è l’unica professione davvero importante in cui si può mettere una persona in una posizione di enorme potere senza che abbia alcuna qualifica specifica». Da qui la ricetta: governare «quasi come se si gestisse un’impresa», con «una strategia chiara, priorità ben definite».

Il cambiamento

«Tutti sono favorevoli al cambiamento in linea di principio», ma la vera domanda è «cambiare che cosa?». Blair descrive il ritmo di ogni riforma: quando la proponi, «tutti ti dicono che è una cattiva idea»; mentre la realizzi, «la situazione diventa assolutamente difficile»; a cose fatte, «ti rendi conto che avresti dovuto farne ancora di più». E avverte: «Se non incontrate opposizione, probabilmente significa che non state davvero cambiando nulla». All’invito ad «ascoltare i cittadini» risponde che «i cittadini dicono cose diverse». Perciò «se vuoi essere un leader, devi guidare», anche a costo di scelte impopolari. Blair ammette di essersi sentito quasi «in imbarazzo» per quanto ha imparato dopo aver lasciato il potere: «Magari avessi saputo tutte queste cose allora!».

La globalizzazione

Sulla sua presunta fine è netto: «Non credo sia così. Se vi trovaste in Cina o in India, non credo pensereste che la globalizzazione sia morta». Gli squilibri vanno corretti, ma «questo non significa che vogliamo interrompere gli scambi commerciali». Pandemia, crisi energetica e rivoluzione tecnologica spingono i Paesi a mantenere controllo, e una domanda pesa su tutte: «Che cosa significa sovranità nell’era dell’intelligenza artificiale?». La globalizzazione continuerà, dice, «perché è guidata dalle persone, non dai governi». Resta convinto che «quanto più aumentano gli scambi commerciali, tanto meglio sia per il mondo», ma va «gestita».

Hormuz

Il passaggio più atteso dalla sala riguarda le rotte marittime. «Non credo che qualcuno avesse davvero previsto uno scenario in cui lo Stretto di Hormuz sarebbe stato chiuso». Molti temevano una crisi «simile a quella degli anni Settanta», ma «non si è verificata la catastrofe che molti avevano previsto». Blair cita i numeri: «Soltanto nell’ultimo mese l’Arabia Saudita ha esportato via mare una quantità di petrolio pari a quella che esportava prima», mentre il traffico è «probabilmente tornato a circa due terzi dei livelli precedenti». Negli Emirati, racconta, «tutti stanno creando rotte di approvvigionamento alternative, realizzando oleodotti». Il futuro è non dipendere «da un’unica rotta». Resta il nodo Houthi: Suez è «probabilmente il principale punto critico» tra Europa e Asia. E in prospettiva «ci sarà grande interesse anche per la rotta artica».

Il mondo G2

Poi l’affondo sull’Europa. «Credo davvero che l’Europa debba svegliarsi e comprendere la portata della sfida». Il mondo è già «dominato da due grandi potenze, un G2. Può non piacerci, ma questa è la realtà». La Cina «costruisce oltre la metà delle navi del mondo»; in futuro, prevede, si passerà a un G3 con l’India. E aggiunge: «Da solo non puoi sederti al tavolo con i giganti», che «tendono a schiacciare i Paesi più piccoli», come faceva la Gran Bretagna quando era la prima potenza. Serve unirsi: «Sono sempre stato favorevole all’Unione europea e mi sono opposto con grande convinzione alla Brexit». Ma non basta: «Abbiamo troppe regolamentazioni». Il rischio è chiaro: «Dobbiamo diventare molto più intelligenti e muoverci molto più rapidamente, altrimenti resteremo indietro».

La ricetta

L’Europa, ammette, è «un insieme di Stati» e farà più fatica a parlare con una voce sola. Ma «non ha senso chiedere a Mario Draghi di realizzare il suo rapporto e poi non metterne in pratica le raccomandazioni». Il divario sui costi dell’energia con gli Stati Uniti è «insostenibile», nel Regno Unito «ancora peggiore»: pur credendo nel cambiamento climatico, ricorda che le emissioni europee pesano meno del 10% del totale. Sull’AI: «Non credo che riusciremo a competere con i grandi modelli di frontiera», ma si può puntare sulla fase applicativa, a patto di avere mercati dei capitali più profondi. Sulla difesa, il progetto avviato con la Francia 25 anni fa «non ha mai avuto un vero seguito». E sul welfare: «Non possiamo permetterci alcuni di questi sistemi».

L’intelligenza artificiale

«Credo davvero che siamo di fronte a una rivoluzione», paragonabile a quella industriale: «Siamo soltanto all’inizio». Più si usano i modelli, più dati si producono e più i modelli migliorano: «uno stato permanente di rivoluzione dell’innovazione», con calcolo quantistico e robotica, campo in cui «la Cina è probabilmente più avanti degli Stati Uniti». Non si definisce un ottimista: «Sono semplicemente realista, perché questa è una tecnologia di uso generale. È come il fuoco. Può servire per cucinare il cibo, ma può anche incendiare la casa». I rischi informatici sono «assolutamente enormi» e «non credo che siamo minimamente preparati». La soglia per chi vuole fare danni, avverte, «si abbasserà drasticamente».

Governare nell’era dell’AI

Il suo istituto lavora al progetto «Governing in the Age of AI». La conclusione: «È necessario cambiare completamente il modo in cui governiamo». Servono competenze nuove, perché una pubblica amministrazione tradizionale «non sia sufficiente»; sanità, istruzione, permessi e appalti possono cambiare radicalmente. Le idee politiche più interessanti, prevede, «arriveranno da persone che non fanno parte del mondo della politica». Sui social, per i politici «un vero incubo», ricorda una regola di leadership: «Chi urla più forte non merita necessariamente di essere ascoltato di più».

La speranza

In chiusura, ai giovani che vogliono lavorare nello shipping risponde con ironia: «Dovrebbero rivolgersi a voi, che siete gli esperti del settore». Poi la nota ottimista: «La maggior parte delle persone desidera le stesse cose», cioè pace, merito e «un governo che sia al servizio dei cittadini, non che stia loro sopra». L’India ha sottratto 500 milioni di persone alla povertà estrema. «Il mondo, in realtà, è migliorato. Ma siamo entrati in una nuova fase».