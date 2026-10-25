Washington chiede aiuto alla Danimarca per rimettere in sesto i cantieri navali

La collaborazione con la Danimarca si aggiunge a quelle avviate dagli Stati Uniti con Corea del Sud, Finlandia e Canada

Donald Trump

Ultimo aggiornamento 25 ottobre 2026 - 12:11

Gli Stati Uniti guardano alla Danimarca per accelerare il rilancio della propria industria cantieristica, da anni alle prese con una grave carenza di capacità produttiva e manodopera specializzata. Il 22 ottobre, a Washington, il sottosegretario di Stato per gli Affari economici Jacob Helberg e il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen hanno firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione marittima.

L’intesa, non vincolante e priva di impegni finanziari diretti, riguarda soprattutto tre campi: formazione della forza lavoro, fornitura di attrezzature, tecnologie e servizi marittimi e collaborazione industriale, anche nel comparto della difesa e delle tecnologie dual use. Washington punta ad accelerare la formazione di saldatori, assemblatori e tecnici, favorire gli investimenti danesi nei cantieri statunitensi e ridurre tempi e costi di costruzione e riparazione delle navi.

Il memorandum è un altro tassello della strategia dell’amministrazione Trump per recuperare terreno nel settore marittimo, delineata prima con un ordine esecutivo e poi con il Maritime Action Plan. Il divario con l’Asia resta enorme: gli Stati Uniti costruiscono meno dell’1% delle nuove navi mercantili mondiali, contro il 55% della Cina, il 28% della Corea del Sud e il 13% del Giappone. Negli Usa, inoltre, solo otto cantieri sarebbero oggi in grado di costruire navi lunghe più di 120 metri.

La scelta della Danimarca non è legata alla presenza di grandi cantieri navali. Il Paese conserva però una filiera marittima molto sviluppata nel design, nella propulsione, nell’efficienza energetica, nella componentistica specializzata e nella formazione. L’intesa può quindi favorire partnership con imprese americane, joint venture e trasferimenti di competenze. Non sono invece previsti investimenti obbligatori da parte di Copenaghen né la costruzione di cantieri già individuati: i singoli progetti dovranno essere definiti separatamente.

La collaborazione con la Danimarca si aggiunge a quelle avviate dagli Stati Uniti con Corea del Sud, Finlandia e Canada per la costruzione di rompighiaccio, navi ausiliarie e l’ammodernamento delle infrastrutture cantieristiche. Washington cerca così di sfruttare competenze, tecnologie e capitali dei Paesi alleati per riportare negli Stati Uniti una parte della capacità industriale perduta e rafforzare le filiere nazionali.

Per le imprese danesi si apre un mercato potenzialmente importante, soprattutto per tecnologie, componenti e servizi marittimi ad alto valore aggiunto. Per Washington, invece, la partita è soprattutto industriale: recuperare competenze e produttività in un settore che da anni non riesce a tenere il passo né con le esigenze della Marina né con quelle della flotta commerciale.

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