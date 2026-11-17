“Come direttore generale di Assocostieri, esco da questo forum rafforzato: i corpi intermedi fra legislatore e mercato hanno un ruolo sempre più importante per definire i carburanti marittimi e le regole del futuro”, ha affermato Dario Soria, al termine di uno dei panel più intensi della settimana del Best, di cui è stato moderatore.

Sul palco, nove operatori del settore per confrontarsi in un panel dal titolo: “Fueling the Blue Economy – Current geopolitical tensions and new regulations on energy trade”: la transizione energetica è il tema del momento nel mondo dello shipping, un tema che gli operatori a volte sentono con maggiore urgenza anche rispetto ai conflitti che stanno ridisegnando le rotte internazionali.

L’essenza del dibattito, che è stato ricco di spunti e posizioni anche diverse, la sintetizza in un dato Enrico Paglia, research manager della genovese banchero costa, a margine dell’incontro: “È passato un anno da quando è fallito il tentativo di approvare il Net-zero framework all’Imo: in questo periodo, il numero di ordini per navi alimentate da combustibili alternativi è calato globalmente del 25 per cento. Per cambiare servono le regole”.

In un sondaggio fra i relatori in conclusione dell’incontro, Soria ha chiesto quale fattore fosse prevalente per la transizione energetica: nelle risposte il mercato ha prevalso sulle normative. Soria ha commentato: “È giusto dal loro punto di vista di trader, il mercato guida, ma senza le regole non si può fare la transizione. Di qui il compito rafforzato dei corpi intermedi come la nostra associazione Assocostieri per portare la voce del mercato ai decisori pubblici”.

A intervenire alla tavola rotonda sono stati, oltre a Soria e Paglia, Sarah Rollings, Strategic Client Director di Shell Marine; Simone Rodolfi, Head of Origination and Structured Products di Axpo Italia; Timothy Cosulich, Ceo di Fratelli Cosulich; Jonathan White, Senior Operations and Infrastructure Leader di Trafigura; Piero Padroni, General Manager di Krohne; Theo Kourmpelis, Global Tanker, Emerging Oil Markets & Future Fuels Segment Director del Lloyd’s Register di Londra; Emanuele Jacorossi, Ceo di jEnergy.

Nell’intervento introduttivo al panel, la viceministra all’Ambiente, Vannia Gava ha ricordato che “gran parte dei beni strategici viaggia via mare” e che non ci deve essere concorrenza sleale da parte di altri Paesi: “Ecco perchè ci impegnamo sulla questione dell’Ets, che non riduce le emissioni e manda le navi nei porti fuori dall’Europa. AL recente Consiglio Ambiente dell’Unione europea ho fatto presente che la questione non riguarda soltanto il Mediterraneo, perché incide sull’aumento del costo dei prodotti in tutta Europa”. E ha concluso: “È un errore strategico che l’Europa non può permettersi di commettere”.

Per Rollings, di Shell, i nodi della questione sono tre: la resilienza dimostrata dal mercato anche con la perdita del 20 per cento dell’offerta dovuta alle tensioni internazionali; la possibilità per gli armatori di poter scegliere in un ecosistema completo (Rollings ha ricordato la collaborazione fra Shell e Msc); la certezza sulle regole che è necessaria per gli investimenti.

Rodolfi ha parlato dell’esperienza di Axpo, che lo scorso dicembre ha compiuto a Genova il primo rifornimento di Gnl su un traghetto italiano, il Gnv Virgo: “Da dicembre abbiamo compiuto altre 150 operazioni, allargandoci anche a Civitavecchia e Napoli e dai traghetti alle crociere. Puntiamo sul bioGnl per arrivare a zero emissioni”. Il problema è la scarsità di prodotto. “Stiamo valutando – ha aggiunto – il futuro deposito di Gnl di Vado e di allargare i terminal esistenti”.

Cosulich ha fatto un parallelo fra la situazione attuale e il 1915, quando ci fu la transizione dal carbone al petrolio: “Il petrolio costava meno e aveva più efficienza energetica, ma ci vollero 30 anni per il passaggio. Oggi si vuole fare la transizione in meno tempo, con prodotti più costosi e meno efficienti rispetto a quelli fossili che devono sostituire. In queste condizioni, gli armatori punteranno più sulla flessibilità che sulla ricerca della soluzione ideale”.