Annalisa Lolli-Ghetti rivela una partecipazione del 13,89% in Cadeler dopo il trasferimento della sede in Regno Unito

Annalisa Lolli-Ghetti ha depositato alla Sec (l’organismo statunitense di controllo dei mercati finanziari) una comunicazione (di tipo denominato Schedule 13D) in cui dichiara una partecipazione beneficiaria di 49.356.825 azioni ordinarie di Cadeler plc, pari a circa il 13,89% del capitale, calcolato su 355.404.838 azioni in circolazione.

Il documento è datato 12 novembre 2026, mentre l’evento che ha fatto scattare l’obbligo di comunicazione risale al 4 novembre. La quota è detenuta per 41.385.792 azioni direttamente da Scorpio Holdings Limited e per 7.971.033 azioni da Scorpio Services Holding Limited, sua controllata al 100%. Lolli-Ghetti, cittadina italiana, controlla Scorpio Holdings come azionista di maggioranza e condivide con la società il potere di voto e di disposizione sui titoli.

Come precisa il filing, i titoli non sono stati acquistati sul mercato. Scorpio Holdings e Scorpio Services hanno aderito all’offerta di scambio lanciata da Cadeler il 21 settembre per trasferire la sede legale dalla Danimarca al Regno Unito, scambiando le azioni della vecchia Cadeler A/S con quelle della nuova Cadeler plc in rapporto uno a uno e senza corrispettivi aggiuntivi. L’offerta è scaduta il 28 ottobre e i risultati definitivi sono stati annunciati il 2 novembre, data da cui l’adesione è diventata irrevocabile.

Il gruppo era entrato nel capitale con la fusione tra Cadeler ed Eneti, conclusa a dicembre 2023, e aveva poi rafforzato la posizione con i collocamenti privati di febbraio 2024 e marzo 2026, finanziati con il capitale circolante delle due società. Il documento descrive lo scambio ma non indica altri piani sulle azioni.

Il legame tra Scorpio e Cadeler passa anche dalla governance: Emanuele Lauro, amministratore delegato di Scorpio Holdings e presidente e Ceo di Scorpio Tankers, è vicepresidente del consiglio di Cadeler, come indicato sia nel filing sia sul sito del gruppo.