Assitol: “Equiparare il trattamento fiscale del biodiesel a quello degli altri biocarburanti”

Rimini – Una chiamata all’azione per coinvolgere gli utilizzatori e chiedere alle istituzioni, italiane ed europee, di fare scelte coraggiose. L’appello arriva dai produttori, rappresentati dall’Assitol-Confindustria, che alla Fiera Ecomondo di Rimini, hanno ribadito la necessità di ammettere tutte le fonti rinnovabili nella lotta al cambiamento climatico e contro la crisi dei carburanti fossili tradizionali.

“Esattamente un anno fa, qui a Ecomondo, la filiera del biodiesel ha fatto sentire la sua voce per la prima volta – ricorda Carlotta Trucillo, vicedirettrice dell’Assitol -. Purtroppo, siamo chiamati ad affrontare uno scenario di vera urgenza, a causa della gravissima crisi economica, sociale ed energetica che stiamo vivendo. Tuttavia, è proprio in questo scenario che il biodiesel può rappresentare una risposta immediata, economica e collaudata, senza rinunciare agli obiettivi climatici”.

All’incontro è stato delineato il quadro tecnologico del settore del biodiesel, approfondendo poi gli aspetti tecnici dell’utilizzo nei motori, con gli interventi di Simone Ferrari, direttore dell’area tecnica della società di consulenza e servizi Etacarinae, Gianni Sardella, direttore tecnico del produttore di biodiesel Ital Bi Oil (gruppo Marseglia), Marco Damiano, consulente sulla Sostenibilità di Etacarinae, e Giacomo Grandoni, operatore della Ecofox, società specializzata nella commercializzazione di biocarburanti avanzati.

L’Italia ha avuto un ruolo pionieristico in Europa nei biocarburanti: oggi conta su una capacità produttiva di circa un milione di tonnellate di biodiesel o esteri metilici degli acidi grassi (Fame) da materie prime certificate sostenibili, come l’olio da cucina usato, i residui e i sottoprodotti della lavorazione degli oli vegetali e dei grassi animali. Questo biocarburante è già impiegato per la distribuzione in miscela (B7), ed è previsto per legge il suo utilizzo in purezza (B100).

La conversione a biocarburanti puri avrebbe grandi vantaggi in termini ambientali: riduzione di CO2 fino al 90% e, nel caso del biodiesel Fame B100, abbattimenti del particolato (Pm10), fino al 60% rispetto ad altre fonti fossili. Inoltre, il biodiesel è sicuro, ha un alto punto di infiammabilità ed è ben conosciuto dai consumatori. “La nostra proposta mira ad agire non sul mezzo, il motore – chiarisce Trucillo -, ma sulla fonte, in un’ottica di pluralità tecnologica che valorizzi tutte le risorse a disposizione a contrasto della crisi climatica ed energetica. La logica rigida e unidirezionale del Green Deal non ha funzionato, puntiamo invece su una combinazione di tecnologie e fonti energetiche diversificate, che garantiscano flessibilità in un quadro normativo che rimuova gli ostacoli al loro effettivo uso. È questa la grande sfida che dobbiamo vincere”.

L’incontro di Ecomondo rappresenta una call to action nei confronti degli utilizzatori che possono essere, letteralmente, il motore del cambiamento: “La politica, italiana ed europea, deve prendere decisioni chiare e coraggiose. Gli attori del settore devono fare squadra e chiedere alle istituzioni di riconoscere il ruolo cruciale del biodiesel non solo sulla carta ma anche nei fatti”.

In che modo? Garantendo al biodiesel lo stesso trattamento fiscale e le stesse condizioni di accesso al mercato degli altri biocarburanti, in linea con quanto indicato dall’Antitrust nella pronuncia del 2025, e aumentando le percentuali di miscelazione nei carburanti tradizionali, come già accade in altri Paesi. Questa chiamata all’azione si poggia anche sulle tecnologie Made in Italy all’avanguardia, come i sistemi retrofit autorizzati in Italia per traghettare i motori endotermici verso la sostenibilità, e sulle competenze delle aziende, che, da tempo, hanno ottenuto risultati positivi anche nell’utilizzo di biodiesel in purezza sulle navi.

Il comparto, insomma, può dirsi pronto per la “prova motori” su navi, camion, mezzi agricoli e macchine operatrici. Nonostante i tanti nodi da sciogliere in Italia, una parte importante di questa partita si sta giocando in Europa con la revisione, nelle prossime settimane, del quadro normativo attuale. Entro dicembre, il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea voteranno la loro posizione sul Regolamento sulle emissioni di anidride carbonica per autovetture e veicoli commerciali leggeri, in vista delle negoziazioni trilaterali previste per la prima metà del 2027.

Matteo Scodanibbio, responsabile delle Politiche dell’Ebb (il consiglio europeo dei Biocarburanti), ha confermato che questo passaggio sarà cruciale per tutto il trasporto merci. Anche le norme sul trasporto navale, entro il 2027, saranno riscritte. “Le scelte effettuate dai decisori europei avranno un impatto fondamentale sulla capacità concreta di decarbonizzare il comparto dei trasporti – osserva Scodanibbio -. Allo stato attuale, abbiamo più domande che risposte, ma, dalle notizie degli ultimi giorni, possiamo già affermare che i motori a combustione sono qui per restare e che l’Europa sembra aver compreso che non può più fare a meno dei biocarburanti”.

Sulla base delle prime indicazioni emerse sul provvedimento e confermate dall’Ebb, è però arrivata una buona notizia: il parlamento e il Consiglio europeo stanno concretamente considerando l’inserimento di una nuova categoria di veicoli esclusivamente a “carburanti eleggibili”, vale a dire biocarburanti rinnovabili non miscelati come il B100. L’adozione definitiva della revisione del Regolamento è attesa per il primo semestre 2027. “La strada sembrerebbe ancora lunga – è stato il commento finale di Roberto Berloni, presidente del gruppo Biodiesel di Assitol – ma l’obiettivo è più vicino di quanto si pensi: quello di garantire agli utilizzatori il diritto di scegliere anche il biodiesel tra i biocarburanti del futuro, dando finalmente ascolto al mercato”.