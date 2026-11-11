Assocostieri, Fabrizio Mattana è il nuovo presidente

Roma – Fabrizio Mattana è il decimo presidente nella storia dell’Assocostieri. L’assemblea dell’associazione di riferimento in Italia per le aziende che operano nel settore della logistica energetica ha eletto Mattana al termine del mandato di Elio Ruggeri. Mattana ricopre anche il ruolo di vicepresidente esecutivo delle Attività e delle infrastrutture legate al Gas del gruppo energetico Edison.

Nel quadro del rinnovo degli organi associativi, il consiglio direttivo ha inoltre cooptato Gianluca Zonta, in rappresentanza del gruppo di gestione delle infrastrutture energetiche Snam, che assume la carica di vice presidente. Confermati nel ruolo di vice presidenti anche Donato Ammaturo, del gruppo energetico Ludoil e Dario Stefano, della società di commercio di prodotti energetici Amegas.

Il consiglio direttivo dell’Assocostieri risulta così composto:

Alfredo Balena – Adriatic Lng

– Adriatic Lng Pasquale Fontana – Italcost

– Italcost Emanuele Jacorossi – Maxcom Petroli

– Maxcom Petroli Vincenzo Nastri – Energas

– Energas Mattia Picco – Axpo Italia

– Axpo Italia Marika Venturi – Olt Offshore Lng Toscana

– Olt Offshore Lng Toscana Giampaolo Zucchi – San Marco Petroli

– San Marco Petroli Roberto Berloni – Eco Fox

Nel corso dell’Assemblea, il consiglio ha inoltre confermato la propria fiducia a Dario Soria, direttore generale dell’Assocostieri, riconoscendo la continuità del lavoro svolto a supporto dell’associazione e delle imprese associate. Il consiglio, i soci e la struttura dell’associazione ringraziano Ruggeri un sentito “per la dedizione, la competenza e il senso di responsabilità con cui ha guidato l’associazione durante il suo mandato”.

“Vorrei ringraziare Dario Soria e tutta l’associazione per il lavoro svolto ed Elio Ruggeri per aver contribuito negli ultimi quattro anni a consolidare il ruolo di Assocostieri quale interlocutore di riferimento per le imprese del settore e per le istituzioni – dice Mattana -. In un contesto di elevata instabilità e di transizione come quello attuale, intendo mantenere alta l’attenzione sulle priorità definite in questi anni con il consiglio direttivo”.

“Siamo consapevoli – prosegue il neo-presidente – che la logistica energetica è in profonda trasformazione e che la missione nostra e delle aziende associate sarà quella di contribuire a questo cambiamento per massimizzare competitività, sicurezza energetica e benefici ambientali. Il gas naturale liquefatto, il bioGnl, i biocombustibili saranno sempre più al centro di questa trasformazione rafforzando una catena del valore italiana che va dalla produzione alla distribuzione”.

Oltre al ruolo di Executive Vice President Gas Asset, Mattana dal 2021 fa parte del comitato esecutivo del gruppo Edison – con la responsabilità sulle attività legate al gas – e ha una consolidata esperienza manageriale maturata nel settore dell’energia. Laureato in Ingegneria elettrica al Politecnico di Milano e con un percorso di alta formazione in amministrazione aziendale e management alla Escp Business School di Parigi, Mattana ha iniziato il proprio percorso professionale nella società energetica Edipower, entrando successivamente all’Edison dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nelle diverse aree di attività sia in Italia che all’estero.

Dal 2013 al 2016 ha guidato le attività della Edison in Norvegia, successivamente ha assunto la responsabilità del mercato Consumatori, e dal 2018 quella delle Infrastrutture gas e della filiera di piccola taglia (Small Scale Lng). La sua profonda conoscenza delle dinamiche industriali, infrastrutturali e di mercato, insieme alla lunga esperienza nel settore, rappresenta un importante patrimonio per l’Assocostieri e per le imprese associate per continuare a rappresentare con autorevolezza il settore della logistica energetica italiana.