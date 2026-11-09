Le batterie di Byd alimenteranno una nave ad ammoniaca di Höegh Autoliners

L’azienda cinese Byd, leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici e di sistemi di accumulo, ha siglato un accordo commerciale con la compagnia di navigazione norvegese Höegh Autoliners. L’accordo, annunciato da Sebjørn Dahl, Chief operations officer di Höegh, è stato firmato alla Cop31 di Antalya, in Turchia.

La partnership prevede la fornitura diretta di un sistema di batterie marittime firmato Byd per la Aurora No. 12, gigante del trasporto di autoveicoli da 9.200 unità di capacità, la cui consegna è prevista per maggio 2028. Questa intesa rappresenta il debutto di Byd come fornitore tecnologico per clienti terzi nel comparto navale. Fino ad oggi, infatti, il colosso di Shenzhen aveva montato i propri pacchetti di batterie al litio-ferro-fosfato esclusivamente a bordo delle navi della propria flotta, come la Explorer No. 1 o la mastodontica Byd Shenzhen.

La scelta di Höegh Autoliners testimonia come le celle di accumulo cinesi siano giudicate idonee e tecnicamente mature per il mercato navale. La Aurora No. 12 sarà infatti una delle navi porta-auto più grandi e ecologiche concepite, progettata per navigare sfruttando la propulsione ad ammoniaca verde.

“Su Aurora No. 12 – ha spiegato Dahl – le batterie lavoreranno in sinergia con un generatore ad albero e pannelli solari all’interno di un unico sistema integrato, installato su una nave progettata per poter utilizzare ammoniaca come combustibile fin dal primo giorno”.

L’architettura energetica di bordo prevede una sinergia tra i generatori principali, una vasta superficie di pannelli solari e, appunto, il pacco batterie Byd. Quest’ultimo svolgerà un ruolo di stabilizzazione e ottimizzazione dei carichi elettrici, riducendo i consumi di combustibile e consentendo alla nave di abbattere le emissioni di gas serra di circa 1.000 tonnellate equivalenti di anidride carbonica ogni anno.