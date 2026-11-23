Tre catamarani full-electric dedicati al trasporto passeggeri, e concepiti per soddisfare i rigorosi standard operativi e ambientali dell’Europa settentrionale. L’accordo per la progettazione e costruzione è stato firmato da Gondan Shipbuilders e AB Göteborg-Styrsö Skärgårdstrafik-Styrsöbolaget.

Le tre imbarcazioni entreranno in servizio nell’arcipelago meridionale di Göteborg. Identificate con il numero di costruzione C520, ciascuna potrà ospitare a bordo 197 passeggeri (160 seduti) e raggiungere una velocità di servizio di 25 nodi. Lunghe 35 metri e large 9 metri, saranno tutte costruite negli stabilimenti di Gondan. Utilizzando la fibra in carbonio, spiegano dal cantiere, “i catamarani saranno ottimizzati per ridurre al minimo il peso strutturale, raggiungere velocità di servizio più elevate, diminuire i consumi energetici ed estendere l’autonomia operativa nelle intense attività quotidiane”. Tutti requisiti “fondamentali per le operazioni di traghettamento ad alta efficienza e a zero emissioni nelle acque nordiche”.

Gondan spiega anche l’approccio ingegneristico scelto: “Sarà olistico e multidisciplinare“. L’ufficio tecnico, infatti, ha già valutato i profili delle rotte insieme alla capacità della rete elettrica a terra e alla disponibilità di potenza presso ciascun punto di ormeggio. “Questo contratto – concludono dal cantiere – consolida quindi ulteriormente la società come partner continentale di riferimento per soluzioni di traghetti elettrici sostenibili e ad alta efficienza, progettate su misura per i servizi standard operativi del Nord Europa”.