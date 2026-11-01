Cma Cgm, Nike e Gemadept svelano la prima chiatta elettrica in Vietnam

Cma Cgm, Nike e Gemadept hanno inaugurato un nuovo servizio di trasporto fluviale in Vietnam. A viaggiare su e giù per il Paese sarà una chiatta completamente elettrica, progettata per ridurre contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione della catena di approvvigionamento del colosso dell’abbigliamento.

La chiatta, alimentata da energia elettrica, collegherà il punto di raccolta merci di Nike nella capitale Ho Chi Mihn con Gemalink, il terminal deep-sea di Gemadept a Cai Mep. Viaggerà avanti e indietro su un percorso di 180 chilometri, potendo trasportare fino a 50 mila container in dodici mesi. In sole quattro ore l’unità, che dovrebbe permettere di evitare ogni anno l’emissione di circa 778 tonnellate di anidride carbonica, si ricaricherà grazie a un’apposita infrastruttura di banchina.

Per i tre operatori, l’avvio del servizio rappresenta una tappa importante per lo sviluppo di soluzioni logistiche più sostenibili in Vietnam. Ma il progetto è concepito come modello potenzialmente replicabile in altri contesti geografici. «La decarbonizzazione delle catene di approvvigionamento globali richiede di andare oltre le ambizioni e realizzare soluzioni concrete e scalabili – spiega Christine Cabau, executive vice president Assets e Operations di Cma Cgm -. Questa chiatta completamente elettrica rappresenta un esempio significativo di ciò che è possibile ottenere quando compagnie di navigazione, clienti e operatori terminalistici mettono in comune competenze e impegno».

Ridurre le emissioni lungo la catena di approvvigionamento «richiede più dell’impegno di una singola azienda», aggiunge lo chief sustainability officer di Nike, Cimarron Nix. «Servono nuove idee, solide partnership e la volontà di ripensare il modo in cui operiamo». Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente del porto di Gemalink, Cong Khanh: «Integrando trasporto elettrico, infrastrutture dedicate alla ricarica ed energia rinnovabile, il progetto dimostra come partnership e innovazione possano trasformare gli obiettivi di sostenibilità in soluzioni concrete. Riteniamo che questo modello abbia un forte potenziale di sviluppo e replicabilità, contribuendo alla transizione di lungo periodo verso una logistica a basse emissioni di carbonio in Vietnam».