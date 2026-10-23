Automotive, svolta in Cina sulle merci pericolose: via libera ai treni per le batterie al litio

La recente pubblicazione del quindicesimo Piano Quinquennale per l’Innovazione Ferroviaria, formalizzato dalla National Railway Administration di Pechino, è un punto di svolta per la catena di approvvigionamento della transizione energetica.

Il documento programmatico definisce la strategia economica e tecnologica per il periodo dal 2026 al 2030, definendo il trasporto di merci pericolose di nuova generazione, con particolare riferimento alle batterie agli ioni di litio destinate ai veicoli elettrici, come pilastro logistico nazionale della Cina.

Finora, a partire dal 2024, si erano avuti progetti pilota isolati o concessioni temporanee concesse a singoli hub manifatturieri. L’attuale accelerazione politica e istituzionale risponde a una necessità economica che libera i grandi gruppi della produzione tecnologica da vincoli logistici che rischiavano di frenare la competitività della Cina nel settore dell’automotive.

Le opzioni a disposizione dei produttori di celle e dei costruttori di automobili elettriche erano state finora limitate e inefficienti. Esclusa tassativamente la via ferroviaria per ragioni di sicurezza, l’unica alternativa per il trasporto terrestre interno era rappresentata dalla logistica su gomma. Migliaia di camion merci hanno congestionato per anni le autostrade cinesi, muovendosi dai grandi centri di produzione dell’entroterra verso i porti costieri.

Questo sistema implicava costi operativi esorbitanti, una pianificazione complessa legata alle condizioni meteo, una forte impronta di carbonio e una vulnerabilità intrinseca ai ritardi stradali. Per le lunghe distanze interregionali, la gomma si è rivelata un collo di bottiglia insostenibile per i volumi richiesti dal mercato attuale.

L’alternativa al via terra, utilizzata principalmente per il commercio internazionale ma anche per alcune rotte costiere interne, è stata la navigazione fluviale e marittima tramite navi cargo. Sebbene capace di spostare grandi quantitativi, il trasporto marittimo sconta tempi di percorrenza dilatati e una flessibilità ridotta, esponendo inoltre le merci alle fluttuazioni tariffarie delle rotte marittime globali e ai rischi di stoccaggio prolungato nei porti di imbarco.

La svolta odierna inserita nel Piano Quinquennale è il coronamento di un percorso cominciato alla fine del 2024, quando la Cina ha avviato i primissimi test operativi su scala ridotta. In quella fase iniziale, la sfida principale consisteva nel superare la classificazione delle batterie al litio come merci pericolose di Classe nove, storicamente bandite dai vagoni ferroviari a causa del rischio di instabilità termica, incendi indomabili ed esplosioni causate da vibrazioni o urti violenti durante la marcia.

Il nuovo quadro normativo cinese

I primi viaggi sperimentali, partiti dagli hub industriali di Chongqing, Sichuan e Guizhou, hanno dimostrato la fattibilità tecnica della ferrovia grazie all’impiego di container speciali da quaranta piedi progettati con leghe non combustibili e dotati di sistemi di sensoristica, monitoraggio termico attivo e valvole di sfogo della pressione. Il successo di questi esperimenti ha spinto le autorità a normare l’intero settore per consentire una transizione verso l’uso commerciale.

Il quadro legislativo ha trovato la sua definitiva stabilità con l’emanazione dello standard nazionale contrassegnato dalla sigla GB/T 45915—2025, un impianto regolatorio entrato in vigore il primo febbraio 2026. Questa normativa ha introdotto un sistema di classificazione a tre livelli, suddividendo i carichi in gradi contrassegnati dalle lettere A, B e C. Il posizionamento in una determinata categoria dipende dallo stato di carica delle celle e dal superamento di stress test di resistenza all’impatto e all’oscillazione.

Grazie a questa legge, le compagnie ferroviarie hanno potuto abbandonare i protocolli speciali d’emergenza e adottare una burocrazia standardizzata e snella per il controllo preventivo dei carichi. Successivamente, il gruppo statale di costruzione di materiale ferroviario Crrc (China Railway Rolling Stock Corporation) ha avviato le operazioni di prova su base regolare, collegando stabilmente tratte a lungo raggio come la Yibin-Shangai e la Ningde-Chengdu.