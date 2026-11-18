La Liguria non rinuncia al campanilismo, nemmeno quando si parla di transizione energetica. Ad accendere la sfida, a colpi d’ironia, sono stati i presidenti delle Autorità portuali. Matteo Paroli, che ha annunciato il bando per la gestione del cold ironing, rivendica il primato per Genova. Bruno Pisano, senza scomporsi, replica: «In regione ci sono un grande porto e uno efficiente», riferendosi alla Spezia. Battute che hanno strappato il sorriso dei presenti alla conferenza “Shore Power Development”, ma che fotografano una competizione virtuosa verso un obiettivo comune: arrivare al 2030 con porti pronti ad alimentare le navi da terra.

Il Best è stata l’occasione per fare il punto. Con una scadenza non più così lontana e lo spettro di sanzioni per il mancato rispetto dei dettami europei, la domanda al centro del dibattito, guidato da Michele Francioni di Msc Cruises, non era più soltanto come elettrificare i porti, ma a quali condizioni farlo senza trasformare un investimento in un costo insostenibile.

Il primo nodo è il divario tra unità e scali. «Il 72,5% delle navi da crociera è già predisposto per ricevere energia da terra, ma nel mondo soltanto 40 porti dispongono di questa tecnologia», osserva Francioni. I dati, però, dicono anche altro: «Dai 230 collegamenti effettuati nel 2025 si passerà ai 450 previsti nel 2026, con l’obiettivo di raggiungere quota 800». Un percorso nel quale Malta rappresenta un esempio. Alla Valletta l’esperienza con il cold ironing è iniziata già sei anni fa: «Siamo arrivati ad attaccare alla spina oltre 200 navi, per quattro milioni di kilowattora consumati in un anno», racconta Norbert Grech di Transport Malta.

«Anche ai porti del sistema del Mar Ligure Occidentale servirebbe una quantità enorme di energia», prevede Paroli. L’investimento indicato per il cold ironing è di «72 milioni di euro». E le prime strutture sono già state realizzate sia a Genova sia a Savona, che è «più avanti sul piano dei test». Il passaggio decisivo, adesso, è la gestione: «L’Autorità portuale sta preparando la gara per affidare il servizio, con l’obiettivo di pubblicare il bando nei primi mesi del 2027 e concludere la procedura entro marzo». D’altro canto, gli operatori chiedono garanzie: durata delle concessioni, previsioni dei carichi prima e dopo il 2030, flessibilità degli approvvigionamenti e sicurezza dei pagamenti.

Alla Spezia, invece, ci si prepara a passare dalla sperimentazione all’operatività: «Tra la fine del 2026 e l’inizio del nuovo anno saremo pronti a collegare la prima nave», annuncia Pisano. Una partita nella quale conta anche la gestione dei cavi: per Andriana Chupova di ShoreLink, il «Nord Europa resta un passo avanti», mentre Chris Donovan di Cavotec guarda all’Italia come a un futuro modello nonostante alcuni ostacoli. Ad esempio, «la difficoltà è trattare l’energia in un ambiente non progettato per operazioni come queste», specifica Ivanhoe Romin di Axpo Italia. Oppure, aggiunge Massimiliano Francone di Enel, «la gestione dei sistemi di accumulo». Per Marcello Stanislao di NatPower Marine Italia servirà «un’integrazione tra gestione tecnica, amministrativa e finanziaria»; per Maarten Veenstra di Lloyd’s Register, la costituzione di vere e proprie «catene». Senza tralasciare la sicurezza. «L’elettrificazione richiede controlli sulle apparecchiature, sia di bordo sia di terra – avverte Giuseppe Zagaria di Rina –. Comprese le componenti digitali, sempre più esposte alle minacce informatiche».

Insomma, la rotta verso il 2030 è tracciata. La vera prova sarà tenere insieme investimenti, costi e operatività. Perché – sono stati chiari i relatori – una banchina elettrificata serve a poco se una nave non può collegarsi, se la rete non regge o se il prezzo dell’energia scoraggia gli armatori.