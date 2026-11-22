La COP31, già diventata la più lunga della storia, rischia di chiudersi senza accordo. Nella sessione plenaria di chiusura la delegazione europea ha formalmente respinto l’ultima bozza del documento finale, battezzata “Patto di Antalya” dalla presidenza turco-australiana. A parlare a nome dell’Unione è stato il ministro irlandese del Clima, Darragh O’Brien, il cui paese detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue: «Non approveremo alcun testo che non menzioni i combustibili fossili».

Il tono è stato netto. Il documento, ha detto O’Brien, è «profondamente deludente», non risponde alla scienza, ignora il gap di implementazione e rischia di allargare ulteriormente la distanza tra gli impegni globali e le azioni necessarie per correggere l’overshoot e riportare a portata di mano l’obiettivo di 1,5 gradi. «Non accetteremo una COP che fa greenwashing su petrolio, gas e carbone», ha aggiunto, tra gli applausi di parte della sala e delle organizzazioni non governative.

Le cause del stallo sono chiare. Dopo la COP28 di Dubai, che per la prima volta aveva inserito un riferimento esplicito alla transizione dai combustibili fossili, le successive bozze di Antalya hanno progressivamente cancellato o diluito ogni menzione diretta. Arabia Saudita e altri produttori si sono opposti con durezza, difendendo i propri interessi economici e politici. La presidenza – Turchia come paese ospite e presidente formale (Murat Kurum), Australia come “presidente dei negoziati” (Chris Bowen) – ha tentato di mediare concentrandosi sull’elettrificazione dell’economia e sul richiamo generico agli impegni del 2023. Ma per l’Europa e per diversi paesi vulnerabili non basta: nominare la causa principale del riscaldamento globale è ormai la linea rossa.

Gli effetti di un fallimento sarebbero gravi. Un’uscita senza accordo indebolirebbe ulteriormente il processo Onu, già sotto pressione per la polarizzazione geopolitica e per la difficoltà di tradurre le promesse in finanziamenti e azioni concrete. Segnalerebbe ai mercati che la transizione energetica resta opzionale, rallentando investimenti e accelerando il rischio di superare stabilmente i 1,5 gradi. L’Europa si trova nella posizione di dover scegliere tra un testo debole e l’assenza di testo. Ha scelto, almeno per ora, di dire no.

Resta da vedere se l’ultima notte di negoziati riuscirà a produrre una formula di compromesso capace di nominare i fossili senza far saltare il tavolo. O se Antalya passerà alla storia come la conferenza in cui la comunità internazionale ha preferito il silenzio sulla causa principale del riscaldamento globale.