Dl Infrastrutture, il viceministro Rixi: “35 milioni per il deposito di Gnl e bioGnl a Vado Ligure”

Interventi per tunnel della Val Fontanabuona, viabilità genovese, sistema portuale e rilancio delle Funivie di Savona. Gallipoli nell'Adsp di Taranto "per rafforzare il sistema portuale" dello Ionio

Vado

Ultimo aggiornamento 9 novembre 2026 - 20:48

Nuovi investimenti e maggiore integrazione tra gli scali nel decreto-legge infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri: 35 milioni di euro nel triennio 2027-2029 sono destinati alla realizzazione del nuovo deposito di Gnl e bioGnl nel porto di Vado Ligure.

Previsto inoltre l’ingresso del porto di Gallipoli nell’Autorità di sistema portuale competente per Taranto. Due interventi che “si inseriscono nell’impegno del ministro Matteo Salvini e del viceministro Edoardo Rixi per rafforzare il sistema portuale italiano”, sostenere infrastrutture energetiche al servizio della logistica e favorire una programmazione coordinata degli scali, spiega il ministero.

Rixi: “Nel decreto misure strategiche per la Liguria”

“Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che contiene importanti misure per le infrastrutture e la logistica ligure, con interventi che riguardano la viabilità genovese, il sistema portuale e il rilancio delle Funivie di Savona. Un provvedimento che punta anche a salvaguardare e rendere più efficace il ricorso alla finanza di progetto, adeguandone la disciplina alle indicazioni della Corte di giustizia europea. La Liguria ha bisogno di infrastrutture, tempi certi e capacità di trasformare gli investimenti in opere concrete. Con questo provvedimento interveniamo su nodi strategici per il territorio, rafforzando gli strumenti per accelerare la realizzazione degli interventi e garantire continuità a progetti fondamentali per la competitività del nostro sistema logistico”.

È quanto dichiara in una nota il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi. “Tra le misure di maggiore rilievo – aggiunge – figura l’accelerazione del collegamento della Val Fontanabuona con l’autostrada A12, attraverso l’estensione dei poteri del Commissario straordinario già operativo per le infrastrutture dell’area genovese. L’intervento rientra, insieme al Tunnel sub-portuale di Genova, nel programma di opere compensative finanziato dal concessionario autostradale. L’obiettivo è rendere più rapide e coordinate le procedure necessarie per l’avvio dei lavori”.

“Importante – prosegue – anche l’intervento sul porto di Vado Ligure, per il quale vengono stanziati 35 milioni di euro nel triennio 2027-2029 destinati alla realizzazione di un nuovo impianto di deposito di Gnl e bioGnl. Un investimento che rafforza il ruolo dello scalo vadese nella logistica energetica e nello sviluppo di infrastrutture portuali moderne. Per le Funivie di Savona viene inoltre ampliato il perimetro operativo del Commissario straordinario, includendo nuovi interventi infrastrutturali e l’acquisto di mezzi e attrezzature destinati a potenziare la capacità ferroviaria e le aree logistiche della stazione di San Giuseppe di Cairo Montenotte. L’incarico commissariale viene prorogato fino al 31 dicembre 2027, con uno stanziamento di 4,6 milioni di euro per il 2027″.

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