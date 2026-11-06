Combustibili alternativi, porti globali ancora impreparati

Secondo un report di Lloyd’s Register, sul fronte dei combustibili puliti la flotta globale sta cambiando più velocemente di quanto non facciano i porti.

A gennaio 2026, come spiega “Fuel for Thought: Ports“, erano in ordine 1.942 navi predisposte per combustibili alternativi, pari al 47 per cento del tonnellaggio globale degli ordini. Ma l’infrastruttura portuale necessaria per rifornirle è ancora limitata.

Ad esempio, il bunkeraggio Gnl, cioè il combustibile di transizione verso le zero emissione considerato attualmente l’unica alternativa già sul mercato, è disponibile in 222 porti, mentre il bunkeraggio commerciale di ammoniaca, a fronte di 45 navi ordinate per esserne predisposte, risulta effettuato soltanto in un porto, Ulsan in Corea del Sud. Un altro combustibile promettente, il metanolo, è disponibile soltanto in 25 porti, a fronte di 385 navi ordinate.

Il report sottolinea quindi un dilemma per i porti: investire troppo presto rischia di generare asset inutilizzati; aspettare troppo rischia di far perdere competitività rispetto agli scali concorrenti.

La gerarchia dei combustibili

Lo studio propone poi una gerarchia dei possibili combustibili navali. Il Gnl è il combustibile alternativo più maturo e dispone già di una rete globale di bunkeraggio. I biocarburanti sono la soluzione più facilmente adottabile perché sfruttano infrastrutture esistenti. Il metanolo è il candidato più avanzato tra i nuovi fuel grazie alla gestione relativamente semplice rispetto a idrogeno e ammoniaca. L’ammoniaca è considerata molto promettente per la decarbonizzazione delle grandi navi, ma presenta notevoli problemi di sicurezza. L’idrogeno rimane confinato soprattutto a traghetti, navigazione costiera e progetti dimostrativi. Il nucleare non pone un problema di bunkeraggio ma di accesso portuale, sicurezza, assicurazioni e regolamentazione.