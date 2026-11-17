“Un mese fa, durante un’immersione nel mare della mia Capri, ho toccato gli scogli ed erano caldi, a venti-venticinque metri di profondità” esordisce così Rosalba Giugni, fondatrice e presidente della fondazione Marevivo che da più di 40 anni porta il mare ovunque, istituzioni, scuole, aziende e coscienza delle persone.

E dal palco del Best, a Genova, lancia l’appello al pubblico: “È gravissimo. Cosa sta succedendo ai nostri mari?”. Nipote di nonno armatore, Giugni ha conosciuto il mare da bambina e lo ha esplorato in profondità, scegliendo di guardarlo da un punto di vista diverso rispetto alla famiglia. Ha dedicato la sua vita a promuovere i quattro pilastri per la protezione del mare: difesa della biodiversità, transizione energetica, transizione alimentare ed economica circolare. Su cui si basa la campagna internazionale “Only One” promossa da Marevivo in collaborazione con Marina Militare e Fondazione Dohrn, costruita attorno al concetto “One Planet, One Ocean, One Health”.

A spiegare cosa stia cambiando sott’acqua è Ferdinando Boero, vicepresidente di Marevivo: per lui il Mediterraneo è un oceano in miniatura e ne anticipa i cambiamenti. Le gorgonie sono morte davanti alle coste di Liguria, Francia e Spagna, le correnti che portano ossigeno in profondità tendono a rallentare e arrivano specie tropicali che trovano casa dove il caldo ha cacciato quelle locali. “Li chiamo rifugiati climatici” scherza con tono amaro.

Il riscaldamento, però, non agisce da solo. Come sottolinea Boero, al caldo sempre più insistente si aggiungono l’overtourism, le infrastrutture costiere, il traffico marittimo, il sovrasfruttamento, l’estrazione di risorse. “Sono tutte cose che dobbiamo portare avanti, ma senza dimenticarci che il capitale economico non può esistere senza il capitale naturale, e la sua distruzione non può essere considerata un’esternalità”.

Per uscirne serve cambiare sguardo. La salute degli oceani e quella delle persone coincidono, dove non c’è l’una manca anche l’altra. “Da dove viene l’acqua del rubinetto? Dall’oceano, attraverso l’evaporazione e la pioggia, ma non ci pensiamo”. Quello che secondo il vicepresidente della fondazione manca è un approccio ecosistemico – come chiede l’Unione Europea dal 2008 con la Direttiva Quadro sulla Strategia per l’Ambiente Marino (2008/56/CE) – in cui l’ecologia definisce i problemi, la tecnologia offre soluzioni, e gli ecologi ne testano l’efficacia, altrimenti l’intervento non è sostenibile. Per adottarlo, è necessario utilizzare le CEFs (cells of ecosystem functioning), utili a mappare il fondale e a tenere sotto controllo condizioni e processi che permettono ai pattern di persistere.

Quanto il mare sia ancora in gran parte da scoprire lo dimostra il caso di casa nostra. Per anni il Mar Ligure è stato considerato un mare oligotrofico, cioè povero. Poi al largo sono comparse le balene. Boero ipotizza che il Mar Ligure possa essere un quarto “golfo freddo” del bacino mediterraneo, insieme al Golfo del Leone, all’Alto Adriatico e al Mar Egeo settentrionale. I golfi freddi sono le aree dove i venti raffreddano l’acqua superficiale: più fredda e più densa, affonda, come accade ai Poli, e porta ossigeno in profondità. È questo meccanismo, con una corrente orizzontale e tre verticali che rimescolano il bacino, a rendere possibile la vita sotto i cinquecento metri, nel buio dove nessuno produce ossigeno. Oggi questi “motori freddi” tendono a rallentare, e nell’Adriatico si sono già fermati una volta. Che il Mar Ligure faccia parte del sistema è un’ipotesi che Marevivo sta valutando con la ricerca.

Intanto, a Capri, gli scogli restano caldi. Sul rapporto tra economia ed ecologia, Rosalba Giugni afferma: “Si può fare, si deve fare. Con coraggio e determinazione”. E aggiunge: “Non c’è più tempo”.