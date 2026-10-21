Guerra nel deserto Usa: la svolta di Trump sulla geotermia fa tremare i colossi del solare

La corsa all’energia del deserto americano si trasforma in uno scontro a tutto campo. Mentre l’amministrazione Trump spinge sulla geotermia per coprire la fame insaziabile di elettricità degli Stati Uniti, il governo federale ha deciso di mettere all’asta enormi porzioni di terreno pubblico in Nevada. Il problema? Quegli stessi ettari erano già stati opzionati dai giganti del fotovoltaico per costruire maxi-parchi solari. Due tecnologie pulite finiscono così a fare a pugni per lo stesso pezzo di deserto, mettendo a rischio investimenti da centinaia di milioni di dollari.

L’asta, orchestrata dal Bureau of Land Management (Blm), l’agenzia del Dipartimento degli Interni che gestisce le terre federali, mette sul piatto 83 lotti per un totale di circa 107.500 ettari. Le concessioni servono a esplorare e sfruttare il calore del sottosuolo, ma l’operazione ha scatenato la rivolta delle aziende del solare, che denunciano sovrapposizioni a gamba tesa su progetti già in fase autorizzativa.

Il caso più clamoroso riguarda NextEra Energy, colosso mondiale delle rinnovabili, che ha chiesto invano al Blm di stralciare tre lotti dal bando: l’asta va infatti a tagliare in due l’area destinata al Sawtooth Energy Center, un impianto solare da 1.000 megawatt nella contea di Nye. Stando ai dati di Reuters, l’interferenza sfiora i 6.000 acri, cioè il 60% dell’intero progetto. La risposta dell’agenzia federale ad agosto è stata un muro di gomma: le terre pubbliche, hanno risposto i funzionari, si gestiscono con “una pluralità di utilizzi”.

NextEra non è sola. Anche Leeward Renewable Energy ha visto sovrapporsi una concessione geotermica a 735 acri del suo impianto solare Lone Mountain, nella contea di Esmeralda. Stessa sorte per i progetti Nivloc (300 MW di Invenergy e Arevia Power) e Gold Dust (maxi-impianto da 1.500 MW firmato Arevia). Progetti che facevano parte del mega-piano Esmeralda 7, un maxi-distretto da 62.000 acri cui il Blm nel 2025 ha revocato la valutazione ambientale unica, costringendo i promoter a spezzettare le richieste di permesso.

A livello legale la matassa è complessa: ottenere una concessione geotermica non significa avere il via libera per costruire la centrale, ma solo il diritto di trivellare il sottosuolo alla ricerca di calore. Tuttavia, piazzare un operatore geotermico sulla stessa area rischia di paralizzare i piani dei parchi fotovoltaici, facendo schizzare costi e incertezze.

Il Blm rassicura dicendo che le due attività possono convivere e che chi ottiene prima i permessi mantiene la priorità. Ma per le aziende dover condividere i cantieri con trivelle e rilievi di terzi resta un incubo logistico.

La stretta si sposa con la linea energetica della Casa Bianca, che ha raffreddato gli entusiasmi su eolico e solare per virare su fonti capaci di produrre a pieno ritmo 24 ore su 24. La geotermia sfrutta il calore sotterraneo e prescinde dalle condizioni meteo: la spinta perfetta per sfamare i data center dell’intelligenza artificiale.

Non è comunque una passeggiata: scavare a grandi profondità richiede costi altissimi, rischi di esplorazione elevati e tempi lunghi. Il Nevada vanta già 28 centrali geotermiche operative o autorizzate su suolo federale per oltre 950 megawatt di potenza, con altri 400 megawatt in fase di sviluppo. Ma ora la partita va oltre le trivelle: il governo Usa si trova a un bivio su come assegnare il deserto per soddisfare la domanda record di energia, senza mandare in fumo i miliardi già scommessi sulle tecnologie del sole.