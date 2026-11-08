C’è l’incentivo, ma non il carburante. La nuova norma Ue diventa un caso

Genova – La decarbonizzazione dello shipping potrebbe cambiare direzione per effetto delle regole europee. Biocarburanti già disponibili rischiano di restare esclusi dai nuovi incentivi, mentre alternative oggi molto più costose, come gli e-fuel, potrebbero diventare competitive per effetto del sostegno pubblico. Una prospettiva destinata a incidere sugli investimenti degli armatori e sul futuro delle filiere industriali.

Delinea questo scenario Rystad Energy, società internazionale di ricerca e consulenza energetica, in un’analisi dedicata alla proposta di revisione del sistema europeo di scambio delle emissioni (Ets), presentata dalla Commissione a luglio. Il provvedimento prevede l’introduzione dello Sustainable Maritime Alternative Propulsion (Smap) che tra 2028 e 2040 potrebbe destinare fino a 110 milioni di quote di emissione alla transizione marittima.

L’obiettivo è coprire parte della differenza di prezzo tra i combustibili fossili e le alternative sostenibili, usando risorse generate dal mercato della CO2. L’iniziativa interviene su un settore sottoposto a crescente pressione normativa. Dal 2026 gli armatori devono restituire quote Ets per il 100% delle emissioni verificate. A questo obbligo si affianca il regolamento FuelEu Maritime, che impone una progressiva riduzione dell’intensità delle emissioni di gas serra dell’energia utilizzata a bordo.

Due strumenti che aumentano il costo dei fuel tradizionali e incentivano il passaggio a quelli a minore impatto climatico. La Smap aggiungerebbe una terza leva, con trattamenti differenti. Secondo Rystad, potrebbe coprire il 55% del divario di prezzo residuo rispetto ai prodotti fossili per biogas e biocarburanti avanzati, percentuale che salirebbe al 90% per gli Rfnbo, i combustibili rinnovabili di origine non biologica (e-metanolo, e-ammoniaca). Un ulteriore incremento del 10% sarebbe previsto a determinate condizioni legate all’origine europea delle materie prime.

I prodotti oggi più onerosi potrebbero quindi ricevere i contributi maggiori. L’effetto emerge con particolare evidenza dal confronto elaborato da Rystad sui prezzi del terzo trimestre 2026. Prima degli incentivi, il bioGnl costa oltre il doppio del Vlsfo, il combustibile navale a bassissimo tenore di zolfo comunemente utilizzato come riferimento di mercato. Considerando insieme Ets, FuelEu Maritime e il nuovo sostegno, il suo costo netto potrebbe scendere fino a circa la metà di quello del Vlsfo sulle rotte interne all’Unione.

Il vantaggio deriverebbe soprattutto dai crediti riconosciuti dal FuelEu Maritime: il bioGnl risulterebbe competitivo anche senza la Smap. Per gli armatori che hanno investito in navi a doppia alimentazione, capaci di utilizzare Gnl e carburanti convenzionali, si tratta di un segnale importante. Il bioGnl può infatti sostituire il gas fossile nei sistemi compatibili, senza richiedere una nuova tecnologia di propulsione.

Ancora più marcato, almeno nei calcoli teorici, sarebbe il vantaggio dell’e-ammoniaca prodotta nell’Ue, che potrebbe diventare l’opzione meno costosa sulle rotte intraeuropee. Una prospettiva però ancora lontana dalla realtà operativa: le navi in grado di usarla sono pochissime e la capacità produttiva europea rimane limitata. Il punto più controverso riguarda però i biocarburanti liquidi ottenuti da oli alimentari esausti e grassi animali.

Pur rispettando i criteri europei di sostenibilità e beneficiando delle agevolazioni previste da Ets e FuelEu Maritime, questi prodotti non rientrerebbero generalmente nel nuovo sostegno. La Smap riserva, infatti, gli aiuti ai biocarburanti avanzati ottenuti solo da un gruppo di materie prime individuate nella direttiva europea sulle energie rinnovabili (Red III). Il biogas, invece, potrebbe accedervi attraverso una gamma più ampia di risorse.

La distinzione è tutt’altro che marginale. Secondo Rystad, entro il 2030 colture agricole e materie prime lipidiche di scarto, come oli esausti e grassi, rappresenteranno circa il 96% della capacità europea di produzione di biodiesel e diesel rinnovabile. Ma solo una quota intorno al 2% risulterebbe chiaramente ammissibile ai nuovi incentivi. Una parte rilevante dell’industria europea rischierebbe quindi di restare fuori dal sistema, proprio mentre cresce la concorrenza con l’aviazione per l’approvvigionamento delle stesse risorse.

La Smap presenta anche limiti finanziari. Rystad stima una disponibilità equivalente a circa 900 milioni di dollari l’anno, ipotizzando una distribuzione uniforme dei fondi. Se le richieste superassero il budget, i contributi sarebbero ridotti proporzionalmente. Gli armatori conoscerebbero quindi l’entità effettiva degli aiuti soltanto a fine anno, un’incertezza che potrebbe frenare gli accordi di fornitura e gli investimenti di lungo periodo.

Il provvedimento dovrà ancora essere negoziato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che potrebbero modificarne criteri di accesso e livelli di sostegno. Il nodo industriale è già evidente: la competitività dei carburanti alternativi non dipenderà solo dai costi di produzione, dalla disponibilità delle materie prime o dalla maturità delle tecnologie. A determinarla contribuirà sempre più l’interazione tra obblighi ambientali, prezzo della CO2 e incentivi pubblici. Col rischio che le scelte regolatorie finiscano per orientare il mercato verso soluzioni che non hanno ancora raggiunto una reale competitività industriale. —