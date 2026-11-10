Ignazio Messina, la Jolly Bianco debutta con lo shore power nel porto di Tianjin

“Un nuovo collegamento, che questa volta va oltre la rete marittima”. Con queste parole la Ignazio Messina ha annunciato la prima connessione della M/N Jolly Bianco all’alimentazione elettrica da terra nel porto di Tianjin, in Cina.

L’operazione, definita dalla compagnia un “successo”, rappresenta la fine di un iter che ha portato al risultato cinese. In particolare, all’installazione del sistema Amp (Alternative Marine Power) a bordo dell’unità durante la recente sosta ai cantieri navali Cosco. Si tratta, infatti, di una tecnologia che consente alla nave ormeggiata in porto di alimentare i sistemi di bordo utilizzando l’energia elettrica fornita da terra, riducendo così la dipendenza dai generatori diesel e le emissioni atmosferiche a essi associate.

Più che un semplice collegamento energetico, per la Ignazio Messina il primo attacco alla corrente della Jolly Bianco costituisce “un passo avanti tangibile nello sviluppo tecnologico della flotta e nell’adozione di soluzioni che supportano operazioni portuali più sostenibili”. Poi i ringraziamenti: ai colleghi e ai tecnici, “le cui competenza e collaborazione hanno reso possibile questo risultato”.