Un consorzio norvegese ha ottenuto un finanziamento iniziale di circa 20 milioni di corone (2 milioni di dollari) dal Research Council of Norway per sviluppare e sperimentare un sistema di propulsione nucleare destinato alle navi offshore. Il traguardo è portare in mare, tra il 2031 e il 2032, la prima unità dimostrativa: una supply vessel (OSV) dell’armatore Island Offshore.

Il programma, denominato MarNuPS Pilot (Marine Nuclear Propulsion System), è coordinato da Emerald Nuclear Norway, filiale norvegese della startup statunitense Emerald Nuclear. Al progetto partecipano il cantiere VARD, del gruppo Fincantieri, attraverso la divisione elettrotecnica Vard Electro, l’armatore Island Offshore, la Norwegian University of Science and Technology (NTNU), l’Imperial College London e la società Maskindynamikk.

Al centro dello sviluppo c’è il microreattore GEM da 5 MWe, un reattore ad alta temperatura raffreddato a elio e alimentato con combustibile TRISO, composto da particelle di uranio a basso arricchimento. Il calore prodotto sarà trasformato in elettricità attraverso una turbina a CO2 supercritica (sCO2). L’impianto sarà integrato con sistemi di accumulo energetico, monitoraggio da remoto, gestione della potenza e collegamento all’Integrated Automation System della nave.

La prima tappa è fissata per il 2027, quando a Stette, nei pressi di Ålesund, sarà realizzato un impianto sperimentale a grandezza naturale. Si tratterà di una replica completa del sistema di propulsione, alimentata elettricamente anziché con combustibile nucleare. Le prove serviranno a verificare il comportamento dell’impianto durante la navigazione ordinaria, le variazioni improvvise del carico, le condizioni operative più impegnative e l’interazione con l’equipaggio. Il passaggio all’utilizzo effettivo del combustibile nucleare arriverà soltanto dopo la verifica dei requisiti di sicurezza.

Il costo della prima fase è stimato in circa 15,6 milioni di dollari, coperti attraverso il finanziamento pubblico e il contributo dei partner industriali. Emerald Nuclear intende inoltre proporre agli armatori un modello commerciale basato sul leasing: la proprietà e la gestione del reattore resteranno in capo alla società, che si assumerà anche la responsabilità del ciclo del combustibile. Gli operatori navali pagheranno l’energia effettivamente consumata, senza dover acquistare e gestire direttamente l’impianto nucleare.

MarNuPS raccoglie il lavoro avviato in Norvegia con i programmi NuProShip I (2023-2024) e NuProShip II (2025-2026), dedicati allo studio dei reattori di quarta generazione e delle condizioni necessarie per integrarli a bordo, con particolare attenzione alla sicurezza e al quadro normativo. Il nuovo progetto segna il passaggio dagli studi di fattibilità alla sperimentazione di un sistema completo, con l’ambizione di arrivare a una prima applicazione industriale.

Island Offshore punta a diventare il primo armatore a installare la tecnologia su una nave destinata alle operazioni sulla piattaforma continentale norvegese. Per il ceo Tommy Walaunet, la propulsione nucleare può rappresentare una soluzione per abbattere le emissioni delle unità offshore senza sacrificare potenza, autonomia e flessibilità operativa.

La Norvegia si conferma così uno dei laboratori europei per l’impiego dell’energia nucleare nella navigazione commerciale. L’interesse dell’industria marittima nasce anche dalle difficoltà che ancora accompagnano la diffusione dei combustibili alternativi: disponibilità limitata, infrastrutture insufficienti e costi elevati. La propulsione nucleare entra così nel confronto sulle tecnologie che potrebbero alimentare la flotta offshore dei prossimi decenni.