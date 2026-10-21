La rete tedesca dell’idrogeno cresce, ma troppo lentamente

A due anni dal via libera dei regolatori, la rete principale dell’idrogeno in Germania avanza a fatica. Dei 9.040 chilometri previsti entro gli anni Trenta, solo 537 sono oggi in funzione. Altri 900 dovrebbero arrivare entro la fine del 2027, secondo l’associazione dei gestori delle reti del gas FNB Gas. Gran parte di ciò che è già operativo è costituita da gasdotti di metano riconvertiti; più di 500 chilometri erano già in servizio nel 2025.

Qualcosa di concreto, però, si muove. A Lingen un impianto di elettrolisi di RWE produce idrogeno rinnovabile che, attraverso circa 120 chilometri di tubature, arriva al polo chimico di Marl: è uno dei primi casi in cui produzione, trasporto e consumo funzionano insieme. Il primo stoccaggio commerciale in caverna, a Epe, è atteso nel 2027. L’investimento complessivo per la rete core è stimato intorno ai 19 miliardi di euro. Governo e Länder hanno stanziato 4,2 miliardi di fondi pubblici per i prossimi anni, a cui si aggiunge la garanzia federale sul conto di ammortamento. Nell’ultimo piano di sviluppo della rete i gestori prospettano 9.241 chilometri entro il 2037, con costi saliti a 24,3 miliardi.

I ritardi non riguardano solo i cantieri. La Bundesnetzagentur ha avviato una consultazione per rinviare da uno a sette anni l’entrata in servizio di una ventina di tratte, che dovrebbero comunque essere operative entro dicembre 2035 e completate entro la fine del 2037. Slittano anche collegamenti locali, come i due chilometri che porteranno l’idrogeno allo stabilimento BMW di Lipsia, ora attesi per la prima metà del 2028.

Il vero nodo resta la domanda. I costi di produzione sono ancora più alti di quanto molti settori industriali siano disposti a pagare, mentre l’elettrificazione e altre soluzioni più economiche riducono le stime di consumo rispetto alle previsioni ottimistiche di qualche anno fa. Centri di ricerca come l’IEEFA avvertono del rischio di costruire un’infrastruttura sovradimensionata: se le tariffe di trasporto non genereranno ricavi sufficienti, parte dei costi potrebbe ricadere sui contribuenti.

Il 19 ottobre il ministero dell’Economia e dell’Energia ha presentato un piano in dieci punti per accelerare. Prevede almeno 1,5 miliardi di euro (con un tetto di impegno fino a 8,7 miliardi) attraverso i contratti per differenza sul carbonio (CCfD), destinati a progetti di idrogeno e di altre tecnologie a basse emissioni. Sono previste gare per convertire 4 gigawatt di capacità di generazione a idrogeno: 2 GW nel 2027 e altri 2 tra il 2030 e il 2032. Il piano punta inoltre a stabilizzare i costi di rete, a favorire l’adozione di standard europei e a rafforzare le importazioni via pipeline e via nave.

L’idrogeno rinnovabile resta un pilastro della strategia tedesca verso la neutralità climatica. Ma tra costi elevati, domanda debole e tempi più lunghi del previsto, la distanza tra ambizioni e realtà rimane ampia. Già nel 2025 la Corte dei conti federale aveva segnalato che gli obiettivi della strategia nazionale sull’idrogeno non sarebbero stati raggiunti a breve. La rete cresce, lentamente; il mercato che dovrebbe riempirla, ancora di più.