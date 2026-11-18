Era il 1962 quando la Ns Savannah, la prima nave mercantile a propulsione nucleare della storia, solcava gli oceani. Nacque per dimostrare che l’atomo poteva spingere anche il commercio marittimo. Ma i tempi non erano ancora maturi perché l’innovazione trovasse applicazione su larga scala. Oggi, a oltre sessant’anni di distanza, il settore è tornato a guardare a questa tecnologia con ambizioni e prospettive ben diverse. L’obiettivo indicato dagli operatori è il 2040. “Allora saremo in grado di poter consegnare una portacontainer di nuova generazione a propulsione nucleare”, ha rivelato Massimo Debenedetti, amministratore di Cetena (Fincantieri Group). Una previsione condivisa dagli altri ospiti della tavola rotonda “Nuclear Energy at Sea: Prospects for Shipping”, in programma al Best.

La rotta è tracciata. La prima tappa prevede l’installazione di un reattore nucleare di quarta generazione a bordo di un’unità militare, con un orizzonte temporale fissato al 2035. Poi l’esperienza maturata in questo ambito sarà trasferita al mercato civile, aprendo una serie di strade. “Un reattore progettato per funzionare per circa 15 anni consentirebbe agli armatori di disporre di energia per un lungo periodo senza ricorrere al bunkeraggio tradizionale e senza essere esposti alle oscillazioni dei prezzi dei combustibili”, ha spiegato Debenedetti. A questo si aggiungerebbe la possibilità di “mantenere elevate prestazioni operative rispettando i limiti emissivi e una produzione energetica priva di emissioni dirette di anidride carbonica”.

La prospettiva ha già attirato i grandi operatori dello shipping. Giuseppe Gargiulo, head new building department Cargo di Msc Group, ha ammesso che la compagnia vuole “essere pronta a sfruttare le opportunità che si creeranno”. Tra queste, anche la “possibilità di utilizzare l’atomo nella parte ausiliaria della nave”. Non per azionare le eliche, quindi, ma per generare l’energia elettrica necessaria ai servizi. “Il nucleare cambierebbe radicalmente i commerci e consentirebbe di ripensare la velocità delle portacontainer”, ha aggiunto. Restano tuttavia alcune questioni da risolvere. Due su tutte: “La sicurezza in caso di collisione, dirottamento o incidente e la necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici della tecnologia”.

Anche il nodo normativo resta centrale. Andrea Bombardi, executive vice president open innovation hubs di Rina, ha evidenziato la necessità di sviluppare procedure di certificazione, verifiche e test specifici. Magari andandosi a inserire in un percorso di cooperazione internazionale già avviato. Ne è un esempio Atlas (Atomic Technologies Licensed for Applications at Sea): l’iniziativa lanciata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica per favorire lo sviluppo di un quadro comuna di regole e condizioni di sicurezza per l’impiego civile delle tecnologie nucleari in mare. Oppure Nemo (Nuclear Enery Maritime Organization), l’organizzazione che riuniscre operatori e competenze della filiera per un confronto con le istituzioni.

Secondo Paolo Massa, global in-service commercial director di Lloyd’s Register, “non dovranno esserci contradditori”. Altrimenti si creerà ulteriore caos in un settore che è cambiato dall’esperienza della Ns Savannah e che è destinato a evolversi ancora. “Nel 1979, con il Codice di sicurezza per le navi mercantili nucleari del 1979 dell’IMO, l’attenzione si concentrava su reattori ad acqua pressurizzata e su sistemi di generazione diretta del vapore – ha spiegato Spyros Hirdaris, manager global ships systems center di Abs -. Oggi, invece, disponiamo di reattori modulari avanzati, di piccoli e microreattori in grado di rispondere alle nuove esigenze della filiera”.

Secondo i relatori, dunque, la questione non è più se il nucleare arriverà a bordo delle navi commerciali, ma quando lo farà. Oltre all’applicazione in ambito militare, il 2035 è l’anno cerchiato in rosso per la realizzazione di “una prima centrale nucleare galleggiante”, hanno aggiunto Hirdaris e Andrea Barbensi, Lfr engineering director di Newcleo. Cinque anni più tardi potrebbe toccare alla prima portacontainer. Nel frattempo, già nel gennaio 2027, è atteso un passaggio importante sul fronte normativo: “Come Lloyd’s Register pubblicheremo le nuove regole dedicate al nucleare, con l’indicazione di requisiti funzionali”, ha anticipato Massa.

Più lontana, invece, l’ipotesi di utilizzare l’atomo per spingere la corsa sull’acqua delle imbarcazioni da diporto. “Il punto di partenza potrebbe essere la generazione di energia, non la propulsione”, ha ripreso Massa. Anche se la nautica è guidata da logiche diverse rispetto al cargo: “La redditività e il ritorno sull’investimento non sono sempre il fattore determinante”, ha concluso.