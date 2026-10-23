Nord Stream, ora la Russia rilancia: “Siamo pronti a riaprire il gasdotto”

Istanbul – A 70 giorni dall’entrata in vigore del bando europeo sulle importazioni del gas, la Russia rilancia sulla riapertura del Nord Stream, il sistema di condotte subacquee che fino all’autunno del 2022 ha trasportato il combustibile estratto nel Paese all’Europa, passando sotto il Mar Baltico.

Un’ipotesi messa sul tavolo da Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo sovrano russo per gli Investimenti diretti (Rdif), che è anche il rappresentante speciale del presidente russo Vladimir Putin per gli Investimenti e la cooperazione economica con i Paesi esteri. Dmitrev era nella squadra dei negoziatori che martedì a San Pietroburgo hanno discusso, con Putin e l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, un possibile accordo di pace con l’Ucraina.

«Non solo ipotizzo la riapertura del gasdotto, ma penso che questa sarà una necessità per l’Europa, nel momento in cui i prezzi del combustibile aumenteranno in maniera insostenibile, ribaltandosi sulla bolletta». La tesi russa esposta al XIX Forum euroasiatico di Istanbul è semplice: l’Europa sul lungo termine non può fare a meno di questa fonte di energia, che oggi arriva nell’area solo attraverso il gasdotto Turk Stream, essendo chiuse dallo scorso anno anche le condotte che passano in territorio ucraino.

Come noto, il Vecchio Continente punta sulla diversificazione. Una strategia che però, a giudizio di Dmitry Khandoga, direttore generale della Gazprom Export, la filiale energetica del gruppo energetico russo, non fa i conti con i prezzi. Destinati ad aumentare, spiega, non solo per via dell’aumento della domanda globale e delle interruzioni logistiche provocate dal conflitto in Medio Oriente, ma anche della stessa politica europea sulle scorte, che incidendo sull’andamento annuale degli acquisti contribuisce ad aumentare ulteriormente le quotazioni del combustibile.

La questione del gasolio

L’ex premier Romano Prodi, veterano del Forum, definisce l’accordo raggiunto sul gasolio fra gli Stati Uniti e la Russia non particolarmente significativo in termini di volumi, e un sostanziale favore della Russia in vista delle elezioni di medio termine negli States. «Si tratta anche di un ammonimento all’Europa – spiega -. Ma io non credo si possano fare i conti senza l’Europa, senza cioè un’area che con Svizzera e Norvegia ha un Prodotto interno lordo superiore a quello degli stessi Stati Uniti».

«Non è così – risponde Dmitrev – l’accordo rappresenta qualcosa di più. Dopo l’annuncio, il prezzo del gasolio è sceso del 5%. Oggi è partita la prima nave verso gli Usa. Non si tratta di un favore, questa è la tesi dei media che avversano la politica degli accordi. Il patto sul gasolio è semplicemente questo: un buon accordo dell’amministrazione Trump per i cittadini e gli agricoltori Usa».

«E’ l’ora dei patti»

«Quanto all’Europa – dice Dmitriev – sarò provocatorio. Penso che oggi quest’area abbia bisogno di aiuto. Ci sono problemi come l’immigrazione, le proteste in piazza, legate anche ai costi dell’energia. Diventa facile in questo contesto additare un nemico comune, la Russia come grande cattivo. Alcuni Paesi invece cominciano a chiedere un dialogo con la Russia. La cooperazione sarà inevitabile. In Germania abbiamo Friedrich Merz che governa con il 10%. Presto sarà soppiantato da nuove forze come l’Afd, che parla onestamente con la Russia e critica la guerra. Le regole del gioco cambieranno, e la cooperazione con noi sarà inevitabile. E la questione ucraina potrà essere risolta solo se poniamo le basi per un dialogo improntato a soluzioni realistiche».

La gestione del Nord Stream

Figlio di questo approccio è anche il dibattito sulla possibile gestione del Nord Stream. Ne parlano gli ospiti al Forum dagli Stati Uniti, che sono una novità rispetto agli scorsi anni. «Non è un mistero che si stia parlando dell’ingresso di un’entità Usa nella partecipazione del gasdotto – dice Bob Foresman, vicepresidente della società KingsRock Advisors e già Vp della banca Ubs -. Questo potrebbe rappresentare una garanzia di sicurezza per l’infrastruttura. Questo schema per esempio potrebbe essere adottato anche nella gestione degli asset russi congelati dall’Europa». —