Energia nucleare, Bureau Veritas e Teha: “Per l’Italia può avere 50 miliardi di euro di valore aggiunto al 2050”

Lo sviluppo del nuovo nucleare può rappresentare per l’Italia una vera opportunità di politica industriale, oltre che una leva per la decarbonizzazione e la sicurezza energetica. Il nuovo nucleare potrebbe generare un mercato potenziale per le imprese della filiera italiana fino a 46 miliardi di euro, con un valore aggiunto attivabile di 14,8 miliardi di euro entro il 2050. Considerando anche i benefici indiretti e indotti, investire nel nuovo nucleare potrebbe abilitare un impatto economico complessivo per il Paese di circa 50 miliardi di euro entro il 2050.

È questo il quadro al centro dell’evento “Il ruolo del nucleare per la competitività industriale dell’Italia”, promosso a Trieste da TEHA Group in collaborazione con Bureau Veritas, con il coinvolgimento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per mettere a confronto istituzioni, imprese, mondo della ricerca ed esperti sulle condizioni necessarie per accompagnare lo sviluppo di una filiera nucleare italiana sicura, competitiva e sostenibile.

Il confronto è partito dallo scenario delineato da Alessandro Viviani, Associate Partner di TEHA Group, che ha evidenziato come il ritorno del nucleare nel dibattito energetico italiano vada letto anche attraverso la lente della competitività industriale, dell’autonomia strategica e dello sviluppo delle competenze.

Energia e competitività: perché il nucleare torna strategico

Secondo le analisi di TEHA Group, l’installazione in Italia di fino a 20 impianti SMR tra il 2035 e il 2050 consentirebbe di raggiungere 6,8 GW di capacità installata e di soddisfare circa il 10% della domanda elettrica italiana al 2050.

Allo stesso tempo, lo sviluppo del nuovo nucleare potrebbe attivare fino a 46 miliardi di euro di fatturato per la filiera italiana al 2050 e generare, considerando gli effetti sull’intero sistema economico, circa 50 miliardi di euro di valore aggiunto.

L’Italia parte, inoltre, da una base industriale già presente: TEHA Group ha ricostruito una filiera di circa 70 imprese attive nel nucleare, con competenze che interessano grandi componenti, ingegneria, strumentazione, materiali e forgiatura, montaggio e installazione e altri segmenti della catena del valore.

“La vera sfida per l’Italia non è decidere se avere un ruolo nel nuovo nucleare, ma costruire oggi le condizioni per averlo. Il solo sviluppo degli SMR in Italia può attivare un mercato di dimensioni significative per la nostra filiera, ma l’opportunità è ancora più ampia se guardiamo alla capacità delle imprese italiane di posizionarsi nel mercato nucleare internazionale. Dobbiamo trasformare il patrimonio industriale e di competenze che già possediamo in una filiera strutturata, competitiva e qualificata. È una partita che riguarda energia, ma soprattutto politica industriale, competenze e autonomia strategica. E in questo percorso i territori avranno un ruolo fondamentale, perché è nei territori che si concentrano competenze, capacità industriali e condizioni per sviluppare il nucleare in Italia”, ha dichiarato Alessandro Viviani, Associate Partner di TEHA Group.

Sicurezza, certificazione e cultura industriale al centro dello sviluppo del settore

Lo sviluppo di una filiera nazionale competitiva richiede, accanto alle competenze tecnologiche e industriali, un percorso strutturato sul fronte della sicurezza, della certificazione e della sostenibilità. In questa prospettiva, la Nuclear Safety Culture rappresenta un elemento abilitante per accompagnare l’ingresso delle imprese nella filiera, innalzando gli standard industriali e creando le condizioni necessarie per operare in un settore caratterizzato da requisiti particolarmente stringenti.

Sono proprio questi temi al centro del contributo di Bureau Veritas, che nel corso dell’evento porta il punto di vista della certificazione e della qualificazione della filiera. Il programma prevede infatti gli interventi di Giorgia Ferraris, Industry Director South East Europe, Giuseppe Signoretta, Industry Technical Manager e Simone Mausoli, Senior Business Development Manager – Hydrogen and Nuclear.

La posizione di Bureau Veritas è sintetizzata dalle parole di Giorgia Ferraris: “Parlare di nucleare significa prima di tutto parlare di sicurezza. Sicurezza degli impianti, delle persone, delle filiere e dei processi. Per questo motivo per Bureau Veritas è importante promuovere standard, certificazioni, verifiche indipendenti e una cultura industriale orientata alla sicurezza. La Nuclear Safety Culture non rappresenta soltanto un requisito tecnico: è un modello organizzativo che valorizza competenze, responsabilità e miglioramento continuo lungo tutta la catena del valore”.

Competenze, la sfida inizia oggi: fino a 60 mila risorse da formare

La costruzione della filiera passa necessariamente anche dalle persone. Le analisi TEHA mostrano infatti che diverse famiglie professionali devono essere attivate fino a oltre dieci anni prima dell’entrata in esercizio degli impianti. Il fabbisogno formativo stimato al 2050 è compreso tra 50.000 e 60.000 risorse, di cui circa il 40-50% riconducibile a profili white collar.

Da qui emergono quattro priorità:

1. sviluppare un ecosistema pubblico-privato

2. rafforzare la capacità della filiera italiana di accedere alle opportunità nazionali ed europee

3. accelerare sulla formazione e sull’upskilling

4. utilizzare lo sviluppo del mercato interno come leva per consolidare imprese, competenze e trasferimento tecnologico.

Per questo, l’incontro di Trieste è stato concepito come un momento di confronto tra i diversi attori chiamati a rendere possibile lo sviluppo del settore. In tale sede, si sono susseguite sessioni dedicate alla governance del nuovo nucleare, alle priorità per il sistema industriale in materia di sicurezza, certificazione e sostenibilità, alle competenze e alla cultura industriale e al ruolo dei territori.

Tra i partecipanti all’evento: rappresentanti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Difesa, della Commissione europea, di ISIN, dell’Associazione Italiana Nucleare, di ASME, Area Science Park, Confindustria Alto Adriatico, Techfem, INFN e AIPE.