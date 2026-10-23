Nucleare: le autorità portuali Usa si schierano per la sua adozione come fonte energetica per le banchine

L‘associazione americana delle autorità portuali (Aapa) ha dichiarato il suo sostegno ufficiale allo sforzo lanciato dall’amministrazione Trump lo scorso maggio per rilanciare l’uso del nucleare in ambito marittimo, sia per la navigazione che per i porti. In un comunicato l’Aapa ha affermato che i mini-reattori modulari (Smr) possono fornire “una fonte energetica notturna per le gru”.

Il presidente e amministratore delegato dell’associazione Sang Yi ha aggiunto in una dichiarazione scritta che “siamo di fronte a un momento di svolta per l’avvento del nucleare nei porti e nell’intera industria marittima”.

Si legge sempre nella nota del presidente Yi:

“In tutto il Paese sono nate importanti partnership per studiare le microreti portuali, l’alimentazione elettrica da banchina e le applicazioni delle tecnologie emergenti per la propulsione navale. Queste collaborazioni immaginano un potenziale più ampio per gli Smr, che va oltre la semplice propulsione delle navi cargo attraverso gli oceani e comprende anche la creazione di posti di lavoro per i lavoratori americani.

[…]L’AAPA sta collaborando con diversi settori industriali per definire con chiarezza le competenze federali in materia di autorizzazioni e sviluppare solidi protocolli di risposta alle emergenze insieme alla Guardia Costiera degli Stati Uniti, attraverso un coinvolgimento concreto del pubblico e delle parti interessate. I nostri scali sono porte d’accesso all’economia globale e necessitano di fonti di energia affidabile, resiliente e sufficiente per mantenere in movimento il commercio americano”.

I due capofila del nucleare

Ovviamente è arrivata una dichiarazione di sostegno all’idea anche da parte dei due porti che sperimenteranno per primi la nuclearizzazione: quello di Long Beach, in California e quello di Corpus Christi, in Texas. Due stati ai poli opposti della politica (governato dai democratici il primo, dai repubblicani il secondo) che però sono arrivati alla stessa conclusione: alimentare gli scali con i minireattori è conveniente dal punto di vista economico e sostenibile da quello ambientale.