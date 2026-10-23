Nucleare: le autorità portuali Usa si schierano per la sua adozione come fonte energetica per le banchine

L‘associazione americana delle autorità portuali (Aapa) ha dichiarato il suo sostegno ufficiale allo sforzo lanciato dall’amministrazione Trump lo scorso maggio per rilanciare l’uso del nucleare in ambito marittimo, sia per la navigazione che per i porti. In un comunicato l’Aapa ha affermato che i mini-reattori modulari (Smr) possono fornire “una fonte energetica notturna per le gru”.
Il presidente e amministratore delegato dell’associazione Sang Yi ha aggiunto in una dichiarazione scritta che “siamo di fronte a un momento di svolta per l’avvento del nucleare nei porti e nell’intera industria marittima”.
Si legge sempre nella nota del presidente Yi:
“In tutto il Paese sono nate importanti partnership per studiare le microreti portuali, l’alimentazione elettrica da banchina e le applicazioni delle tecnologie emergenti per la propulsione navale. Queste collaborazioni immaginano un potenziale più ampio per gli Smr, che va oltre la semplice propulsione delle navi cargo attraverso gli oceani e comprende anche la creazione di posti di lavoro per i lavoratori americani.
[…]L’AAPA sta collaborando con diversi settori industriali per definire con chiarezza le competenze federali in materia di autorizzazioni e sviluppare solidi protocolli di risposta alle emergenze insieme alla Guardia Costiera degli Stati Uniti, attraverso un coinvolgimento concreto del pubblico e delle parti interessate. I nostri scali sono porte d’accesso all’economia globale e necessitano di fonti di energia affidabile, resiliente e sufficiente per mantenere in movimento il commercio americano”.
I due capofila del nucleare
Ovviamente è arrivata una dichiarazione di sostegno all’idea anche da parte dei due porti che sperimenteranno per primi la nuclearizzazione: quello di Long Beach, in California e quello di Corpus Christi, in Texas. Due stati ai poli opposti della politica (governato dai democratici il primo, dai repubblicani il secondo) che però sono arrivati alla stessa conclusione: alimentare gli scali con i minireattori è conveniente dal punto di vista economico e sostenibile da quello ambientale.
“Se si esaminano le diverse opzioni oggi sul tavolo, il reattore modulare di piccola taglia (Smr) è una tecnologia che la Marina militare Usa adotta già da settant’anni ed è stata utilizzata in numerosi settori industriali in tutto il mondo. Grazie alla leadership della U.S. Maritime Administration e all’impegno di startup come Bluecore, che oggi opera all’interno del Porto di Long Beach, possiamo sfruttare sia la guida delle istituzioni federali sia la capacità innovativa del settore privato per esplorare appieno l’adozione degli Smr come fonte di energia per il porto del futuro”, ha dichiarato Noel Hacegaba, amministratore delegato dello scalo californiano.
Sulla stessa lunghezza d’onda Jeff Pollack, Chief Strategy and Innovation Officer del Porto di Corpus Christi, ha affermato: “La partnership tra il Porto di Corpus Christi e Core Power per uno studio di fattibilità specifico sul sito, dedicato agli aspetti tecnici, logistici e normativi dell’impiego di centrali nucleari galleggianti e dell’accoglienza di navi a propulsione nucleare, rappresenta un passaggio fondamentale per promuovere le applicazioni dell’energia nucleare nel settore marittimo. Siamo entusiasti della prospettiva di realizzare la prima valutazione completa, dall’inizio alla fine, del livello di preparazione al nucleare lungo una rotta commerciale marittima già esistente”.