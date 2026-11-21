Samsung Heavy Industries e la statunitense Tesser Atomics hanno siglato un accordo di collaborazione esclusiva per sviluppare quella che potrebbe diventare la prima nave per il trasporto di Gnl alimentata da un reattore nucleare.

L’intesa prevede la realizzazione di un progetto dimostrativo destinato al trasporto di gas naturale liquefatto sulle rotte tra Stati Uniti ed Europa, con il cantiere sudcoreano responsabile della progettazione e costruzione della nave e Tesser incaricata della tecnologia nucleare e del percorso autorizzativo.

Il progetto si baserà sul reattore Triton sviluppato da Tesser Atomics, un sistema ad alta temperatura raffreddato con sali fluorurati e progettato specificamente per applicazioni marittime. La tecnologia utilizza combustibile Triso e, secondo l’azienda, consente il rifornimento del combustibile anche durante il funzionamento del reattore, evitando lunghi periodi di fermo nave.

Il combustibile Triso (Tri-structural Isotropic fuel) è considerato una delle tecnologie nucleari più sicure sviluppate negli ultimi decenni. È composto da microsfere di combustibile nucleare racchiuse in più strati protettivi di carbonio e carburo di silicio, capaci di trattenere i prodotti della fissione anche in condizioni estreme (oltre i 1.600 gradi centigradi di temperatura).

Sviluppato nell’ambito dei programmi del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, il Triso è progettato per resistere a temperature molto elevate e viene indicato come una soluzione adatta ai reattori modulari avanzati destinati anche all’impiego navale, grazie alla sua robustezza e alle elevate caratteristiche di sicurezza.

L’iniziativa nasce dalle attività di ricerca del programma norvegese NuProShip e prosegue nell’ambito del consorzio Sfi Saint, dedicato allo studio delle applicazioni nucleari nel trasporto marittimo. Le due società puntano a trasformare il progetto da semplice dimostrazione tecnologica a modello replicabile su scala commerciale, presentando la propulsione nucleare come una possibile soluzione per ridurre le emissioni del trasporto marittimo di lunga distanza.

Resta tuttavia aperta la sfida regolatoria e operativa legata all’impiego di reattori nucleari a bordo di navi mercantili, un ambito nel quale non esistono ancora applicazioni commerciali diffuse nonostante il crescente interesse dell’industria navale per le tecnologie atomiche di nuova generazione.