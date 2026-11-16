Nel giro di poco tempo il gruppo Axpo ha sviluppato intensamente le attività di distribuzione del gas naturale liquefatto nei porti.

Attualmente quanti sono gli scali riforniti e la flotta di bettoline gestita?

«Il progetto – risponde Simone De Marchi, amministratore delegato di Axpo Italia – nasce dall’opportunità generata da una tendenza di crescente aggiunta in flotta, contestuale agli obblighi normativi introdotti, da parte dei maggiori operatori di trasporto passeggeri così come nella logistica, di navi alimentate a Gnl e dalla conseguente esigenza di capacità di questo genere di attività (il rifornimento) presso i principali porti italiani ed europei. Elemento che va a tutto vantaggio anche della sostenibilità dei porti stessi. Il gruppo Axpo ha dunque intensificato le attività per essere un punto di riferimento nell’approvvigionamento di Gnl in Europa e nel mondo. Quella del Mediterraneo è un’area strategica in cui lavorare a una filiera di approvvigionamento sempre più capillare e flessibile per incontrare la domanda. Oggi siamo l’unico operatore in Italia a effettuare bunkeraggi di gas naturale liquefatto l continuativi su tre porti – Genova, Napoli e Civitavecchia – siamo i primi ad aver inaugurato questa attività nel nostro Paese, proprio a Genova, e siamo tra i primi cinque operatori al mondo nel rifornimento di Gnl. In Europa Axpo è attiva nei porti di Barcellona, Algeciras, Malaga e Valencia per quanto riguarda la Spagna; Sines in Portogallo. Più di recente, tramite una joint venture, abbiamo annunciato l’inizio delle attività anche alle Bahamas. Un ruolo fondamentale è svolto dalla nostra flotta, che comprende due unità dedicate al bunkeraggio in area Mediterraneo: “Green Pearl”, con una capacità di 7.500 metri cubi, operativa principalmente in Italia, e “Alisios”, da 12.500 metri cubi, attiva soprattutto lungo le coste della Penisola Iberica. “Green Pearl” è progettata per operare sia in modalità da nave a nave sia da nave a camion, rifornendo direttamente anche le autocisterne e rendendo più flessibile la distribuzione small-scale. A queste si affianca il contributo di “Green Zeebrugge”, impiegata nelle operazioni di bunkeraggio e distribuzione, già utilizzata per i rifornimenti navali a Genova e Napoli. Il nostro obiettivo è offrire agli armatori un servizio affidabile, competitivo e capace di adattarsi alle esigenze operative dei diversi scali».

Quali sono i vostri obiettivi in termini di volumi distribuiti per quest’anno e quale il target nel medio periodo?

«Questo è un fattore strettamente connesso alla domanda che valutiamo in crescita nei prossimi mesi e anni. Le nostre attività sono partite quest’anno e puntiamo anzitutto a consolidare la proposta e posizionarci come partner affidabile nel comparto. Nel medio periodo l’obiettivo è rafforzare questo posizionamento allargando la proposta, compatibilmente all’operatività delle navi che gestiamo, sia in termini di porti serviti che di comparti: siamo partiti dal di medio raggio con i traghetti, abbiamo affiancato il comparto crocieristico e guardiamo con interesse alla logistica. Non si tratta soltanto di aumentare i volumi, ma di costruire un’infrastruttura commerciale e logistica solida, in grado di sostenere l’evoluzione del trasporto marittimo nei prossimi anni».

La guerra in Iran ha cambiato lo scenario del mercato del Gnl?

«Il conflitto ha avuto un impatto molto significativo sul mercato internazionale del Gnl, evidenziando ancora una volta quanto la sicurezza degli approvvigionamenti sia strettamente legata agli equilibri geopolitici. Le interruzioni dei traffici attraverso lo Stretto di Hormuz hanno determinato tensioni sull’offerta e una forte volatilità dei prezzi, con conseguenze anche sui mercati europei. È una situazione che ha reso ancora più evidente l’importanza della diversificazione delle fonti di approvvigionamento, della flessibilità logistica e della capacità di reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato. Nello specifico, sulle attività di bunkeraggio e al di là delle valutazioni sui prezzi globali della materia, non abbiamo registrato effetti. Quello specifico canale e le sue infrastrutture non sono attualmente tra i luoghi di riferimento per gli approvvigionamenti di Axpo. Per un operatore come siamo noi, cioè presenti lungo diverse fasi della filiera energetica, la gestione del rischio e la capacità di offrire soluzioni affidabili ai clienti restano in ogni circostanza elementi centrali. Le tensioni internazionali non modificano la nostra visione di medio-lungo periodo sul bunkeraggio, ma rafforzano la necessità di sviluppare una filiera resiliente, diversificata e progressivamente meno dipendente dai combustibili fossili».

A quali mercati il gruppo sta guardando?

«Oltre ai mercati già coperti, il gruppo guarda con interesse alle opportunità offerte da altri scali del Mediterraneo, e più in generale, da mercati nei quali la crescita delle flotte alimentate a Gnl renda necessario sviluppare servizi di bunkeraggio dedicati. Il nostro approccio rimane selettivo: valutiamo le prospettive della domanda, la disponibilità delle infrastrutture, il quadro regolatorio e la possibilità di costruire partnership industriali e commerciali solide. L’obiettivo non è una presenza geografica fine a sé stessa, ma un’espansione sostenibile e coerente con le esigenze dei nostri clienti».

Quali potrebbero essere gli interventi per favorire l’utilizzo del bioGnl?

Il bioGnl rappresenta un’opportunità importante per ridurre ulteriormente l’impronta climatica del trasporto marittimo, anche perché può utilizzare, nel rispetto delle specifiche tecniche, le infrastrutture e le motorizzazioni già predisposte per il Gnl. Questo consente di valorizzare gli investimenti effettuati dagli armatori e di accompagnare progressivamente il passaggio verso combustibili a minore intensità carbonica. La sfida principale riguarda oggi la disponibilità di prodotto su scala adeguata e a condizioni economicamente sostenibili. Per favorirne la diffusione servono interventi coordinati: sostegno alla produzione di biometano e bioGnl, semplificazione degli iter autorizzativi, regole chiare sulla certificazione della sostenibilità e strumenti che valorizzino concretamente la riduzione delle emissioni. È inoltre fondamentale creare condizioni di mercato stabili, che consentano agli operatori di programmare investimenti di lungo periodo. In questo senso, il regolamento europeo FuelEu Maritime può contribuire a sostenere la domanda di combustibili a minore intensità emissiva. Da parte nostra abbiamo già dimostrato la fattibilità operativa del bioGnl, effettuando rifornimenti nei porti del Mediterraneo, e intendiamo continuare a svilupparne l’offerta».

In termini di sviluppo, il gruppo pensa di investire anche su altre tecnologie, come metanolo e idrogeno?

«Siamo sempre dell’idea che nessun elemento debba essere escluso e, proprio come accade per l’energia, il mix di elementi può rappresentare la soluzione migliore. Anche la graduale decarbonizzazione del trasporto marittimo richiederà un insieme di soluzioni tecnologiche, con applicazioni differenti a seconda delle rotte, delle tipologie di nave e delle infrastrutture disponibili. Non esiste oggi un unico combustibile in grado di rispondere a tutte le esigenze del settore. Il Gnl, e soprattutto la sua progressiva integrazione con il bioGnl, rappresenta una soluzione già disponibile e utilizzabile su scala commerciale. Elimina il 100% delle emissioni di ossidi di zolfo (SOx), tra l’80% e il 90% delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e il 25% delle emissioni di CO2. Quindi il Gnl è già una risposta concreta ad un reale abbattimento dell’inquinamento dei porti; componenti come l’idrogeno, l’ammoniaca il biometanolo e gli e-carburanti sono delle opportunità importanti in chiave futura ma al momento la disponibilità è limitata e, anche in fatto di investimenti in questa direzione, siamo a uno stadio ancora embrionale sia perché si teme una bassa domanda che perché non c’è certezza normativa in merito a queste innovazioni. Qualsiasi eventuale investimento dovrà essere valutato sulla base della maturità tecnologica, della domanda dei clienti e della sostenibilità industriale dei progetti. La nostra priorità è contribuire alla transizione con soluzioni concrete, senza escludere le opportunità che potranno emergere dall’innovazione».

Auspicabilmente a breve ci saranno i bandi per la distribuzione elettrica in banchina. Axpo è interessata anche al cold ironing, in Italia o su altri mercati?

«L’elettrificazione delle banchine rappresenta un tassello importante nel percorso di decarbonizzazione dei porti, perché consente alle navi ormeggiate di alimentare i propri sistemi attraverso la rete elettrica, riducendo l’utilizzo dei generatori di bordo e le emissioni locali. Il sostegno del Pnrr con 700 milioni stanziati per l’elettrificazione delle banchine testimonia la rilevanza di questo ulteriore sviluppo. L’Italia sta dimostrando grande dinamismo grazie a collaborazioni aperte tra pubblico e privato, che ci permettono di innovare e rendere i porti luoghi più sostenibili e competitivi ma, come avviene anche in altri comparti che, come azienda energetica, presidiamo, la semplificazione normativa e un’accelerazione del permitting, consentirebbero una ricaduta ancora più positiva e su tempi decisamente più ristretti. Il cold ironing rappresenta una soluzione efficace per ridurre le emissioni locali, azzerare le emissioni di scarico durante le soste, ridurre l’inquinamento acustico e rendere in generale i porti maggiormente attrattivi; ma la sua efficacia dipende dalla disponibilità della rete, dall’elettrificazione delle flotte e da un adeguato tasso di utilizzo delle infrastrutture. È importante sottolineare che il cold ironing, particolarmente in assenza di elettricità proveniente da fonti rinnovabili, non elimina automaticamente la CO2 ma trasferisce il consumo energetico dalla nave alla rete. In qualità di operatore attivo in questo processo di graduale transizione energetica dei porti, Axpo guarda con interesse agli sviluppi ma pensiamo sia necessario bilanciare con attenzione il potenziale dei benefici con criticità su cui è indispensabile mettere a sistema le migliori competenze sia lato pubblico che dei privati. Mi riferisco principalmente alla disponibilità – limitata in fatto di potenza – della rete elettrica, all’utilizzo non continuo di infrastrutture dai costi fissi elevati, passando per i costi dell’energia, dalla compatibilità delle flotte e dalla standardizzazione e interoperabilità tra navi e porti. La potenziale integrazione delle rinnovabili, dello storage e dei sistemi di efficientamento energetico rendono certamente più interessante il potenziale del cold ironing e noi siamo pronti a fornire il nostro contributo di esperienza e conoscenze del comparto. È allo stesso tempo indispensabile che il bagaglio di conoscenza e consapevolezze sia pienamente condiviso da tutte le parti in causa».