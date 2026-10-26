Terna: “Via alla posa dei cavi sottomarini dell’elettrodotto tra Calabria e Sicilia”

Le attività sono affidate a Prysmian che produce i conduttori e ne cura la posa grazie alla nave "Leonardo da Vinci"

A submarine cable
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Ultimo aggiornamento 26 ottobre 2026 - 12:12

Un collegamento elettrico, a 380 kV, sui fondali del mare che divide Sicilia e Calabria. Terna, la società guidata dall’amministratore delegato Pasqualino Monti, ha avviato le attività di installazione dei cavi sottomarini dell’elettrodotto “Bolano-Annunziata”.

Le attività sono affidate a Prysmian che produce i cavi e ne cura la posa grazie alla nave “Leonardo da Vinci”. L’opera, strategica per il sistema elettrico nazionale, consentirà di incrementare fino a 2.000 MW la capacità di scambio tra l’Isola e il Continente, migliorando la flessibilità di esercizio della rete e favorendo una maggiore integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’intervento, annunciato da Terna in una nota, introduce anche un’importante innovazione tecnologica: per la prima volta sulla Rete di Trasmissione Nazionale saranno installati cavi sottomarini in corrente alternata a 380 kV con isolamento in XLPE (polietilene reticolato estruso). Il collegamento sarà inoltre dotato di una soluzione di monitoraggio fornita da Prysmian e sviluppata nel proprio centro di eccellenza di Palermo.

Le operazioni in mare prevedono l’installazione di tre cavi sottomarini, ciascuno lungo circa 7,5 chilometri, tra le coste della provincia di Reggio Calabria e quelle della provincia di Messina. Verrà toccata una profondità massima di circa 250 metri. La posa del primo cavo, completata nei giorni scorsi, ha interessato il tratto compreso tra l’approdo di Bolano, in Calabria, e quello di Annunziata, a Messina. È ora in fase di ultimazione l’installazione del secondo, che segue il medesimo tratto di mare. I lavori proseguiranno con la posa del terzo cavo che terminerà entro i primi giorni di novembre.

Il collegamento si affiancherà agli elettrodotti esistenti tra la Calabria e la Sicilia, tra cui “Sorgente-Rizziconi”, entrato in esercizio nel 2016, e “Bolano-Paradiso”, risalente agli anni Ottanta. Contribuirà così a rafforzare la magliatura della rete e ad aumentare la capacità di trasporto dell’energia elettrica tra l’Isola e il Continente. 

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