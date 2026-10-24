La Turchia come crocevia energetico: “Il petrolio del Golfo passerà di qui”

Istanbul – La geografia è destino. Questa massima attribuita a Napoleone Bonaparte è stata ampiamente assorbita dalla Turchia, Paese che sotto la politica estera del premier Recep Tayyip Erdogan sta sfruttando la sua posizione geografica come punto di incontro – e quindi mediazione – tra le aree di crisi che interessano Mediterraneo, Mar Nero e Medio Oriente.

Anche in campo energetico. La strategia viene spiegata dal ministro dell’Energia turco, Alparslan Bayraktar, al Forum eurasiatico di Istanbul organizzato dall’associazione Conoscere Eurasia. In sostanza, la Turchia deve diventare il punto di passaggio, accumulo e distribuzione dell’energia per i Paesi circostanti.

«Dobbiamo mettere insieme tre cose – dice Bayraktar -. Garantire la sicurezza energetica, rispondere alla domanda crescente di energia, fare tutto questo in maniera sostenibile». Il Paese, che ospiterà il mese prossimo ad Antalya la nuova Cop31, ha ripristinato l’oleodotto che da Kirkuk, nel Nord dell’Iraq, arriva a Ceyhan, sul Mar Mediterraneo: fuori uso dal 2016, a settembre trasportava 250 mila barili di greggio al giorno.

«Non solo – aggiunge Bayraktar -. Il piano è prolungare l’infrastruttura fino a Bassora». In questo modo, il greggio del Golfo potrebbe uscire sul Mediterraneo, aggirando non solo Hormuz, ma anche il Mar Rosso assediato dagli Houthi. Del resto, sono questi i patti siglati a fine luglio ad Ankara tra Erdogan e il primo ministro iracheno Ali Zeydi, con l’obiettivo di portare la capacità dell’oleodotto a 750 mila barili al giorno.

«Nessun Paese – è la lettura di Bayraktar – può ridurre a zero il proprio rischio energetico. La Turchia importa il 70% del suo fabbisogno energetico, e il costo dell’energia pesa per il 60% sul nostro deficit annuale. L’unica scelta che abbiamo, è quindi diversificare, e stringere alleanze con i Paesi vicini».

L’ottica politica dell’operazione con Baghdad si inquadra infatti «nel supporto reciproco con i nostri Paesi vicini. Dobbiamo connettere chi produce e chi consuma. La stessa politica la seguiremo sul gas, rafforzando la flotta domestica con sei nuove navi perforatrici, con l’idea di ampliare le ricerche sul Mar Nero. Oggi la Turchia produce 10 milioni di metri cubi di gas al giorno, l’obiettivo è arrivare a 45 milioni entro il 2028». Una parte di quel gas potrebbe in futuro alimentare le centrali termoelettriche irachene: si tratta di un altro collegato dell’accordo tra Erdogan e Zeydi.

«Poi c’è il tema delle rinnovabili – dice il ministro -. Già oggi il 62% dell’energia prodotta in Turchia arriva da questo tipo di fonte. Abbiamo l’obiettivo di aumentare di due gigawatt ogni anno la quota di energia prodotta dalle rinnovabili. Per questo il prossimo anno apriremo a nuove gare internazionali per l’installazione di energia eolica. E questa – prosegue Bayraktar – è ancora solo una parte della storia. Nella nostra area, serve una rete elettrica più interconnessa, e infatti stiamo investendo circa 18 miliardi di dollari per il potenziamento della rete». —