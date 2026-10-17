Carburanti verdi in calo: l’incertezza dell’Imo frena la transizione del settore marittimo

La domanda di carburanti marini a basse emissioni continua a indebolirsi. A Singapore, il principale hub mondiale di bunkeraggio, tra gennaio e settembre le vendite di biocombustibili sono scese a 603.000 tonnellate, in calo del 47% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un’inversione di tendenza netta rispetto all’anno precedente, quando i volumi erano più che raddoppiati. Oggi molti armatori preferiscono fare affidamento sui carburanti tradizionali o sui crediti di carbonio.

A pesare è soprattutto lo stallo normativo dell’Organizzazione Marittima Internazionale (Imo). Lo scorso anno gli Stati membri hanno rinviato di dodici mesi l’adozione del Net-Zero Framework, la strategia pensata per azzerare le emissioni nette del comparto entro il 2050. Il tema tornerà sul tavolo tra fine novembre e inizio dicembre, in occasione della sessione Mepc 85 e della ripresa della sessione straordinaria.

Jens Maul Jorgensen, direttore di Oldendorff Carriers, lo ha spiegato la situazione senza mezzi termini: «Non mi aspetto una ripresa della domanda finché l’Imo non prenderà una decisione chiara. Se si vuole davvero avviare la transizione ecologica, l’organizzazione deve agire». Una posizione simile a quella di Peter Grunwaldt (Seascale Energy): «Anche quando i biocombustibili sono diventati più convenienti del gasolio, molti hanno preferito non rischiare. La domanda resta molto più debole del previsto».

Il Framework fissa obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni (20-30% entro il 2030 e 70-80% entro il 2040), definisce uno standard sull’intensità emissiva dei carburanti lungo l’intero ciclo di vita e introduce un sistema di prezzo a due livelli: 100 dollari per tonnellata di CO₂ per i deficit lievi e 380 dollari per le violazioni più gravi. Restano esentate le navi sotto le 5.000 tonnellate di stazza, mentre sono ammessi anche i biofuel di prima generazione, più economici ma da sempre al centro del dibattito.

L’incertezza normativa, intanto, sta già producendo effetti concreti. Se in Europa la normativa FuelEU Maritime offre qualche incentivo mantenendo una ripresa marginale delle vendite, nel resto del mondo prevale l’attesa. E così molti armatori esitano a ordinare navi con motorizzazioni dual-fuel o a sottoscrivere contratti a lungo termine, mentre i produttori frenano gli investimenti in mancanza di garanzie sulla domanda.

Il trasporto marittimo genera circa il 3% delle emissioni globali di gas serra. Senza norme condivise e stabili, il rischio è quello di una transizione a due velocità: da un lato le aziende disposte ad anticipare i tempi, dall’altro un settore che rimane legato ai combustibili fossili. Nel breve periodo, Gnl e biofuel continueranno a fare da ponte. Opzioni come metanolo, ammoniaca ed e-fuel prenderanno piede solo più avanti, man mano che costi e tecnologie lo consentiranno.

Le spaccature politiche restano profonde. Gli Stati Uniti e diversi Paesi produttori di petrolio si oppongono a qualsiasi forma di ‘carbon pricing”, temendo rincari e distorsioni di mercato. Al contrario, Europa, Cina e numerose economie in via di sviluppo spingono per l’adozione di vincoli stringenti. Nel mezzo si trovano gli armatori, chiamati a investire su navi con un ciclo di vita di venti o trent’anni senza avere certezze sul quadro normativo futuro.

L’incontro di fine anno a servirà a chiarire se il settore marittimo sia pronto a guidare la propria decarbonizzazione o se sia destinato a rimanere nell’incertezza.