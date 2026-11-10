Cina, record di investimenti nella transizione energetica: 940 miliardi di dollari nel 2026

La Cina si conferma il principale protagonista mondiale della transizione energetica. Secondo il Global Energy Transition Report 2026 della China Enterprise Reform and Development Society, un think tank legato allo Stato, Pechino investirà quest’anno circa 940 miliardi di dollari nelle fonti alternative e nelle infrastrutture collegate. Una cifra senza precedenti, la più alta al mondo.

Il rapporto, ripreso dalla televisione di Stato CCTV e da diverse agenzie internazionali, fotografa una trasformazione già in fase avanzata. Alla fine del 2025, gli impianti a basse emissioni di carbonio rappresentavano il 60,1% della capacità elettrica installata nel Paese. La produzione da queste fonti aveva raggiunto 3,99 trilioni di kilowattora, pari al 38,3% del totale nazionale. Alla Cina faceva inoltre capo il 63,6% delle nuove installazioni mondiali di energia alternativa.

I numeri più recenti confermano il ritmo dell’espansione. Alla fine di settembre 2026 la capacità complessiva di eolico e solare ha superato i 2.000 GW, equivalenti a 2 miliardi di kW. Il fotovoltaico ha raggiunto 1,31 miliardi di kW, con una crescita annua del 16,5%, mentre l’eolico è arrivato a 700 milioni di kW (+20,4%). Nei primi nove mesi dell’anno sono stati installati altri 170 milioni di kW di nuova capacità.

Ora la partita si sposta sempre più sulle reti elettriche. Dopo aver moltiplicato gli impianti solari ed eolici, Pechino deve attrezzare il sistema per trasportare e distribuire quantità crescenti di energia. L’Agenzia internazionale dell’energia stima in 140 miliardi di dollari gli investimenti cinesi nelle reti nel 2026. La State Grid Corporation of China, il principale gestore nazionale, ha programmato fino a 574 miliardi di dollari di investimenti entro il 2030, il 40% in più rispetto al quinquennio precedente. Una parte consistente delle risorse sarà destinata alle linee di trasmissione, necessarie per limitare il fenomeno curtailment: l’energia rinnovabile che non può essere immessa in rete o utilizzata per insufficienza della domanda o della capacità di trasporto.

La crescita del settore convive però con problemi di sovrapproduzione e margini sempre più ridotti. L’industria dei pannelli solari e quella delle auto elettriche devono fare i conti con una concorrenza particolarmente aggressiva, che ha già provocato tagli ai sussidi e difficoltà finanziarie per diverse aziende. La Cina produce oltre l’80% dei componenti per pannelli solari e circa il 70% delle attrezzature per l’eolico vendute nel mondo. Una posizione dominante che ha contribuito a far scendere i costi globali di oltre l’80% per il solare e di oltre il 60% per l’eolico.

La dipendenza dal carbone resta comunque elevata. Nel primo semestre del 2026 questa fonte ha prodotto ancora il 49,7% dell’elettricità nazionale, scendendo per la prima volta sotto la soglia del 50%. Un risultato significativo, anche se il dato potrebbe risentire delle variazioni stagionali della domanda e della produzione idroelettrica.

La Cina è anche il primo mercato mondiale dei veicoli elettrici. Con una domanda interna sempre più vicina alla saturazione, i costruttori stanno cercando nuovi sbocchi all’estero, puntando su prezzi competitivi e su una capacità produttiva difficilmente eguagliabile dai concorrenti. Lo stesso modello industriale che ha accompagnato l’espansione delle rinnovabili.

I 940 miliardi di dollari previsti per il 2026 raccontano quindi una nuova fase della strategia energetica cinese. La costruzione di impianti solari ed eolici prosegue, ma la priorità è sempre più quella di collegarli alla rete, accumulare l’energia prodotta e renderla disponibile dove serve. È su queste infrastrutture che si giocherà una parte decisiva della prossima fase della transizione.