Quali opportunità energetiche potrebbero contribuire concretamente alla Blue Economy entro il 2030–2035? Questa è la domanda al centro del panel del Best 2026 dedicato all’uso delle rinnovabili intitolato “Renewable Energies at the Center of the Future of the Blue Economy“.

Con la moderazione di un esperto come il professor Jim Corbett del World Shipping Council i relatori hanno analizzato le possibilità per raggiungere gli obiettivi condivisi dal piano di azione dell’International Maritime Organization e quali condizioni potrebbero favorire l’attrazione di investimenti e la crescita su scala in ambiti come la produzione di energia, i porti e le navi?

I partecipanti,che includono Leonardo Brunori, vicepresidente esecutivo per il settore energia del Rina Fabio Ferrara, responsabile marine fuels di Enilive, Sarah Rollings, Strategic Client Director di Shell Marine, Jack Czaplinski, Direttore Tecnico del Civitavecchia Fruit & Forest Terminal e infine Matteo Cimenti, presidente di Assogasliquidi di Federchimica, hanno discusso l’utilizzo delle infrastrutture esistenti insieme agli investimenti in nuovi carburanti.

Non solo: i temi hanno spaziato dallo sviluppo di capacità offshore nel settore dell’energia marittima, passando per la creazione di percorsi credibili che portino dalle sperimentazioni all’uso diffuso, fino alla possibilità di lasciare che sia il mercato a scegliere tra le diverse tecnologie. La discussione, com’è ovvio, non ha portato a una decisione o a un piano d’azione condiviso, ma indica alcune possibili strade da percorrere.

Percorsi pratici verso l’attuazione

Fabio Ferrara di Enilive ha sostenuto che la “decarbonizzazione dovrebbe partire dall’utilizzo delle infrastrutture portuali esistenti per i combustibili convenzionali”, mentre gli investimenti nei nuovi combustibili procedono parallelamente e questo potrebbe favorire “una transizione più rapida”.

Leonardo Brunori di Rina, invece, ha illustrato un approccio tecnologicamente neutrale ai mercati energetici, individuando nelle energie rinnovabili offshore delle opportunità da esplorare a fondo, citando gli “interconnettori, distribuzione energetica, nuovi combustibili e innovazione tecnologica”. La condizione fondamentale che ha sottolineato per sviluppare i progetti è “un percorso chiaro per le autorizzazioni e una tempistica definita”, che aiuterebbe i clienti a valutare la redditività dei progetti.

Espansione di carburanti e infrastrutture

Sarah Rollings di Shell Marine ha evidenziato l’importanza di un percorso credibile che porti dalle prime sperimentazioni alla normale operatività, includendo il cambiamento di comportamento necessario per rendere i nuovi carburanti familiari e affidabili.

Un esempio secondo Rollings è esemplare: lo sviluppo del bunkeraggio del Gnl, passato ne giro di pochi anni a una “disponibilità in 222 porti nel mondo“, e ha affermato che, escludendo le navi metaniere, le imbarcazioni che utilizzano o possono utilizzare il Gnl “sono aumentate di dieci volte in dieci anni”. Ha inoltre segnalato l’uso iniziale di biogas in Europa e negli Stati Uniti, sottolineando il potenziale di sviluppare un’infrastruttura comune.

Anche Matteo Cimenti ha presentato il Gnl come una valida opzione per il trasporto marittimo e ha detto che la disponibilità di biogas sta crescendo rapidamente nel nostro Paese. Ha sostenuto che la libertà di scelta tra le tecnologie sul mercato sia la via correttae ha affermato che la decarbonizzazione “dovrebbe modernizzare l’industria e non azzopparla”.

Logistica, transizione energetica e idrogeno

Infine Jack Czaplinski ha descritto la logistica e l’energia come strettamente collegate, in una fase di transizione che richiede un rapido adattamento e sperimentazione, invece di dare per scontato che tutto continui come sempre. Ha affermato che la sua azienda ha scelto di perseguire la visione di crea una “hydrogen valley” in Italia che sviluppi il potenziale dell’idrogeno in questo ambito. La trascrizione fornita non include questa spiegazione aggiuntiva.

In sintesi: la discussione si è focalizzata sullo sviluppo delle capacità esistenti, sull’espansione delle attività offshore, sulla creazione di collegamenti tra i sistemi attuali e futuri, e sulla considerazione della decarbonizzazione come un obiettivo comune. Senza però indicare una via obbligata. A decidere sarà il mercato insieme alla velocizzazione dei processi di regolamentazione.